Boca volvió a los entrenamientos: el emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo

El plantel del Xeneize retomó las prácticas luego de la muerte del entrenador y su despedida en la Bombonera. Con Claudio Úbeda a la cabeza, los futbolistas se preparan para encarar la recta final de la fase regular del Torneo Clausura.

Tras varios días de suspensión de actividad por la muerte de Miguel Ángel Russo , su entrenador en funciones, Boca retomó los entrenamientos este sábado por la mañana. Comandados por Claudio Úbeda , los futbolistas le rindieron un emotivo homenaje.

Dos ex River y un ex Boca: los 3 futbolistas de Flamengo que Racing ya enfrentó en el pasado

"El plantel profesional de Boca Juniors realizó un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Russo. Gracias por tu ejemplo, tu grandeza y la huella imborrable que dejaste en nosotros" , escribieron desde la cuenta oficial del club acompañando al texto con una imagen de la previa del entrenamiento.

Allí se ve a los futbolistas y al cuerpo técnico tomados de la mano formando una ronda. "Todo se cura con amor" , añadieron en el posteo, haciendo alusión a la famosa frase de Miguelo cuando dirigía Millonarios de Colombia.

Por lo pronto, Úbeda se hará cargo del primer equipo en lo que resta del año, por lo menos. Los de la Ribera tienen como gran objetivo volver a la Copa Libertadores después de dos años de ausencia, pero para ello deben clasificar por tabla anual o bien como campeones de este Torneo Clausura.

Confirmaron cuándo volverá a jugar Boca tras la muerte de Miguel Ángel Russo

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el día y la hora del primer partido que Boca deberá afrontar tras la muerte de Miguel Ángel Russo, que este viernes recibió el último adiós de los hinchas en un velorio multitudinario.

El fallecimiento del histórico DT, último en ganar la Copa Libertadores con Boca en 2007, generó un fuerte impacto en mundo Xeneize. El duelo de este fin de semana ante Barracas, válido por la fecha 7 del Torneo Clausura, fue reprogramado.

En tanto, la AFA dio a conocer la programación de la fecha 8 del certamen local y determinó que el partido entre Boca y Belgrano en la Bombonera se jugará el sábado 18 de octubre a partir de las 18 hs.

En este marco, Boca deberá afrontar un duelo cargado de emoción, pero también muy necesario para la clasificación a los octavos de final torneo y determinar su posición en la tabla anual, que brinda tres cupos para la edición 2026 de la Copa Libertadores de América, certamen que el Xeneize no disputa hace dos años.

Boca X (@BocaJrsOficial)

Actualmente Boca cuenta con 50 puntos y se ubica en la segunda posición de la tabla anual, a tres puntos de Rosario Central (puntero y con un partido menos) y un punto por arriba de River, a quien recibirá el 9 de noviembre en la Bombonera.

La programación completa de la Fecha 13 del Torneo Clausura 2025

Viernes 17 de octubre

19.00 Racing – Aldosivi (Zona A) -TNT Sports

21.15 Lanús – Godoy Cruz (Zona B) -ESPN Premium

21.15 Argentinos – Newell’s (Zona A) -TNT Sports

Sábado 18 de octubre

15.45 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona A) -ESPN Premium

18.00 Boca – Belgrano (Zona A) -ESPN Premium

22.15 Talleres – River (Zona B) -TNT Sports

Domingo 19 de octubre

15.00 Sarmiento – Vélez (Zona B) -ESPN Premium

15.00 Estudiantes – Gimnasia (interzonal) -TNT Sports

18.00 Rosario Central – Platense (Zona B) -TNT Sports

18.00 San Martín (SJ) – Independiente (Zona B) -ESPN Premium

Lunes 20 de octubre

19.00 Tigre – Barracas Central (Zona A) -TNT Sports

19.00 Deportivo Riestra – Instituto (Zona B) -ESPN Premium

21.15 Atlético Tucumán – San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium

Martes 21 de octubre

19.15 Unión – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium

Miércoles 22 de octubre

19.30 Huracán – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports