Boca volvió a los entrenamientos: el emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo

Tras varios días de suspensión de actividad por la muerte de Miguel Ángel Russo, su entrenador en funciones, Boca retomó los entrenamientos este sábado por la mañana. Comandados por Claudio Úbeda, los futbolistas le rindieron un emotivo homenaje.
El plantel del Xeneize retomó las prácticas luego de la muerte del entrenador y su despedida en la Bombonera. Con Claudio Úbeda a la cabeza, los futbolistas se preparan para encarar la recta final de la fase regular del Torneo Clausura.
"El plantel profesional de Boca Juniors realizó un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Russo. Gracias por tu ejemplo, tu grandeza y la huella imborrable que dejaste en nosotros", escribieron desde la cuenta oficial del club acompañando al texto con una imagen de la previa del entrenamiento.
Allí se ve a los futbolistas y al cuerpo técnico tomados de la mano formando una ronda. "Todo se cura con amor", añadieron en el posteo, haciendo alusión a la famosa frase de Miguelo cuando dirigía Millonarios de Colombia.
Por lo pronto, Úbeda se hará cargo del primer equipo en lo que resta del año, por lo menos. Los de la Ribera tienen como gran objetivo volver a la Copa Libertadores después de dos años de ausencia, pero para ello deben clasificar por tabla anual o bien como campeones de este Torneo Clausura.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el día y la hora del primer partido que Boca deberá afrontar tras la muerte de Miguel Ángel Russo, que este viernes recibió el último adiós de los hinchas en un velorio multitudinario.
El fallecimiento del histórico DT, último en ganar la Copa Libertadores con Boca en 2007, generó un fuerte impacto en mundo Xeneize. El duelo de este fin de semana ante Barracas, válido por la fecha 7 del Torneo Clausura, fue reprogramado.
En tanto, la AFA dio a conocer la programación de la fecha 8 del certamen local y determinó que el partido entre Boca y Belgrano en la Bombonera se jugará el sábado 18 de octubre a partir de las 18 hs.
En este marco, Boca deberá afrontar un duelo cargado de emoción, pero también muy necesario para la clasificación a los octavos de final torneo y determinar su posición en la tabla anual, que brinda tres cupos para la edición 2026 de la Copa Libertadores de América, certamen que el Xeneize no disputa hace dos años.
Actualmente Boca cuenta con 50 puntos y se ubica en la segunda posición de la tabla anual, a tres puntos de Rosario Central (puntero y con un partido menos) y un punto por arriba de River, a quien recibirá el 9 de noviembre en la Bombonera.
Viernes 17 de octubre
19.00 Racing – Aldosivi (Zona A) -TNT Sports
21.15 Lanús – Godoy Cruz (Zona B) -ESPN Premium
21.15 Argentinos – Newell’s (Zona A) -TNT Sports
Sábado 18 de octubre
15.45 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona A) -ESPN Premium
18.00 Boca – Belgrano (Zona A) -ESPN Premium
22.15 Talleres – River (Zona B) -TNT Sports
Domingo 19 de octubre
15.00 Sarmiento – Vélez (Zona B) -ESPN Premium
15.00 Estudiantes – Gimnasia (interzonal) -TNT Sports
18.00 Rosario Central – Platense (Zona B) -TNT Sports
18.00 San Martín (SJ) – Independiente (Zona B) -ESPN Premium
Lunes 20 de octubre
19.00 Tigre – Barracas Central (Zona A) -TNT Sports
19.00 Deportivo Riestra – Instituto (Zona B) -ESPN Premium
21.15 Atlético Tucumán – San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium
Martes 21 de octubre
19.15 Unión – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium
Miércoles 22 de octubre
19.30 Huracán – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports