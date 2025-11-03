3 de noviembre de 2025 Inicio
Sergio Ramos impone un look 'vintage' y elegante: camisa oversize, pantalón sastre y gafas futuristas

El futbolista español, actual jugador del Monterrey, sorprendió con un estilo que combinó elementos clásicos y modernos.

Sergio Ramos impactó con su look vintage para el Gran Premio de México de F1.

Sergio Ramos impactó con su look vintage para el Gran Premio de México de F1.

  • El futbolista español Sergio Ramos está viviendo en México, donde juega para Rayados de Monterrey.
  • Aprovechó el Gran Premio de México de la Fórmula 1 para disfrutar de una jornada de automovilismo.
  • Sorprendió con un elegante look que combinó el estilo vintage con accesorios futuristas.
  • Usó una camisa oversize color blanco roto, un pantalón sastre gris oscuro, pañuelo estampado al cuello y gafas oscuras.

El futbolista español Sergio Ramos, actualmente jugador del Monterrey, aprovechó el pasado Gran Premio de México de Fórmula 1 para disfrutar un fin de semana a puro automovilismo que compartió en redes sociales. Allí sorprendió con un look que combinó un estilo vintage, detalles futuristas y mucha elegancia.

La última vez que Borja convirtió un gol fue en la 11° fecha del Torneo Clausura ante Rosario Central
El contundente mensaje de Borja tras errar el penal: "Queda mucha historia por contar"

Ramos eligió una camisa de vestir de manga larga, tela ligera, tono blanco roto y un estampado sutil de líneas verticales que acompañaba el corte oversize. En la parte inferior usó un pantalón sastre color gris oscuro de corte clásico, recto y ligeramente holgado, reforzando la estética retro del conjunto.

El defensor decidió jugar con los accesorios: al cuello, lució un pañuelo estampado con un diseño dorado y negro, y lo complementó con unas gafas negras de estilo futurista. Para el calzado, apostó a una combinación entre lo clásico y lo moderno con unos zapatos negros de estilo chunky y detalles metálicos dorados en la puntera.

Sergio Ramos reveló dónde quiere seguir su carrera

A los 39 años, Sergio Ramos, campeón del mundo con la Selección española en 2010 e histórico jugador del Real Madrid, sigue vigente en la Liga MX como jugador de los Rayados de Monterrey. El defensor llegó en febrero y su contrato vence en diciembre, por lo que ya reveló dónde quiere seguir su carrera.

"Estoy muy bien, no me puedo quejar. México es un país que me trata de maravilla y Rayados es un club con un proyecto muy interesante. Esperemos que este año se nos dé bien", aseguró en una entrevista reciente con El Chiringuito.

También contó que tanto él como su familia se adaptaron muy bien a las tierras mexicanas, así que su intención es quedarse allí, al menos, varios meses más. "Sí, es verdad que acabo contrato en diciembre, pero ojalá sigamos aquí porque estamos muy a gusto y muy cómodos", sostuvo.

