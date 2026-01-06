7 de enero de 2026 Inicio
Como en los últimos veranos, Riestra inició su pretemporada "militar" en las playas de Pinamar

Bajo la conducción de Gustavo Benítez, el plantel profesional del 'Malevo' cumple jornadas de hasta cuatro turnos diarios de cara a su participación en la triple competencia oficial de 2026.

Por
El plantel de Deportivo Riestra arribó a la ciudad balnearia de Pinamar para desarrollar la etapa más exigente de su preparación física, tras haber retomado los entrenamientos el pasado 2 de enero.

La delegación del "Malevo" trabajará en esas playas de la costa atlántica hasta el próximo sábado 10 de enero, enfocada en un calendario que incluye la liga local, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

Para afrontar este calendario, el cuerpo técnico liderado por Gustavo Benítez diseñó un régimen de entrenamiento de triple turno diario, alternando sesiones de gimnasio con trabajos en la arena. La planificación contempla además una jornada especial de cuádruple turno, la cual incorporará una sesión de ejercicios durante la madrugada en la zona de playa.

En las primeras jornadas de trabajo en la costa, los futbolistas realizaron tareas de fuerza y resistencia en el balneario Boutique. La actividad captó la atención de los veraneantes debido a la proximidad con el estudio del canal de streaming Luzu, contexto en el cual se vio a los jugadores correr en grupo e incluso ser acompañados espontáneamente por algunos adolescentes que se sumaron al trayecto.

Con esta preparación en el denominado "Speed Camp" de la costa atlántica, el club busca optimizar el rendimiento de sus deportistas ante la exigente temporada que se avecina. El cronograma de entrenamientos se mantendrá sin alteraciones hasta el fin de la estadía, priorizando el acondicionamiento físico extremo antes del inicio de los torneos oficiales.

