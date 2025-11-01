1 de noviembre de 2025 Inicio
Así es el look casual de Antoine Griezmann: sorprendió por la combinación de prendas que usó

El futbolista francés compartió una imagen relajada desde su casa y llamó la atención por su estilo sencillo y deportivo.

El look que eligió Griezmann para un momento casual.

  • Antoine Griezmann atraviesa un gran momento en el Atlético de Madrid.
  • Promocionó su emprendimiento personal, Grizi Cards, dedicado al coleccionismo de cromos deportivos.
  • Mostró en redes un look casual y moderno, con prendas cómodas y colores neutros.
  • El jugador dejó en claro que desea continuar en el Atlético de Madrid por varios años más.

El presente futbolístico de Antoine Griezmann atraviesa una etapa positiva en el Atlético de Madrid, donde el delantero francés volvió a destacarse por su rendimiento y compromiso dentro del equipo. Con goles importantes y un papel clave en el esquema de Diego Simeone, demuestra que sigue siendo una figura determinante tanto en LaLiga como en la Champions League. Además, brilla en las redes con sus habituales looks llamativos.

Ahora, el jugador se dedicó a promocionar Grizi Cards, un emprendimiento dedicado al coleccionismo de cartas y cromos de diferentes deportes. Esta iniciativa refleja su pasión por el juego y su interés por conectar con fanáticos de todo el mundo, en una propuesta que combina nostalgia, deporte y tecnología.

En una reciente publicación en redes sociales, Griezmann se mostró relajado, sentado en el piso de su casa, rodeado de cajas de su proyecto. Su look casual destacó por la combinación de un polo azul marino, pantalones deportivos oscuros y zapatillas blancas, una elección que equilibra estilo y comodidad, perfecta para un día fuera del campo.

En qué equipo quiere jugar Antoine Griezmann

Después de un tramo irregular en la temporada anterior, Antoine Griezmann recuperó su nivel en las últimas semanas y volvió a ser una pieza valiosa para el Atlético de Madrid. Con dos goles en diez partidos de liga y tres de Champions, el francés reafirmó su vigencia en el plantel dirigido por Simeone.

Pese a tener un rol menos protagónico tras la llegada de nuevos refuerzos, el atacante de 34 años mantiene la confianza y el deseo de seguir en el club. Según su entorno, su prioridad es permanecer en Madrid, donde tiene contrato hasta 2027 y se siente plenamente identificado con el equipo y la ciudad.

En declaraciones recientes, su representante aseguró que Griezmann está “donde quiere estar”. El futbolista vive un momento de plenitud personal y profesional, disfrutando del cariño de los hinchas y del ambiente familiar que lo acompaña desde su llegada al Atlético.

