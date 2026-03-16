16 de marzo de 2026 Inicio
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La estadística que genera terror en Boca: pasaron 6 años y nadie lo puede creer

Cuatro igualdades seguidas en La Bombonera reavivaron un antecedente que solo se había dado durante el calendario alterado por la pandemia.

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Boca empató con San Lorenzo y estiró una racha que no ocurría desde 2021.

Boca empató con San Lorenzo y estiró una racha que no ocurría desde 2021.

  • Boca igualó 1 a 1 con San Lorenzo y alcanzó cuatro empates consecutivos como local.

  • La última victoria en La Bombonera ocurrió el 1° de febrero frente a Newell’s.

  • Para encontrar una racha similar hay que retroceder hasta comienzos de 2021.

  • Los resultados recientes provocaron silbidos e insultos de los hinchas al equipo y al entrenador.

El empate 1 a 1 frente a San Lorenzo por la décima jornada del Torneo Apertura volvió a poner sobre la mesa una estadística que Boca no registraba desde 2021. Con ese resultado, el equipo alcanzó cuatro empates consecutivos en La Bombonera, una secuencia que remite a aquel antecedente y que vuelve a instalar interrogantes sobre el rendimiento del conjunto en su propio estadio.

Lautaro Vargas, de Unión, y Milton Delgado, de Boca, luchan por el balón.
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El último triunfo del Xeneize en Brandsen 805 se remonta al 1° de febrero, cuando superó 2 a 0 a Newell’s con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes, este último desde el punto penal. Desde entonces, el equipo disputó seis encuentros entre todas las competencias y solo consiguió una victoria, el 3 a 0 ante Lanús en La Fortaleza.

En su cancha, la producción fue todavía más irregular. Boca igualó 0 a 0 frente a Platense y Racing, mientras que también empató 1 a 1 ante Gimnasia de Mendoza y San Lorenzo. En varios de esos compromisos el rendimiento colectivo fue cuestionado y el cierre de los partidos estuvo marcado por silbidos e insultos de los hinchas, dirigidos tanto al plantel como al entrenador.

Boca racha de empates 2
El equipo no gana en su estadio desde el 1° de febrero, cuando superó 2 a 0 a Newell’s con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes.

El equipo no gana en su estadio desde el 1° de febrero, cuando superó 2 a 0 a Newell’s con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes.

La última vez que Boca había empatado 4 partidos seguidos en La Bombonera

Para encontrar un antecedente comparable es necesario retroceder hasta principios de 2021, en un contexto particular para el fútbol argentino. Durante aquel período, atravesado por las consecuencias de la pandemia de Covid-19 y un calendario comprimido, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo llegó a encadenar cinco empates consecutivos en La Bombonera.

Esa racha incluyó una serie de partidos en diferentes competencias y se dio en un estadio sin público. El recorrido comenzó con el 2 a 2 frente a River el 2 de enero por la fase de grupos de la Copa Diego Armando Maradona 2020. Luego siguió el 0 a 0 contra Santos en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores de ese mismo año.

La secuencia continuó semanas después con el 2 a 2 ante Gimnasia por la segunda fecha de la Copa de la Liga 2021, seguido por el 1 a 1 frente a Sarmiento en la cuarta jornada del torneo. Finalmente, el quinto empate llegó nuevamente ante River, con otro 1 a 1 disputado el 14 de marzo.

Entre aquel antecedente y la actualidad también se registró otra serie sin victorias. A mediados de 2025, en medio de la peor racha sin triunfos de la historia del club, Boca acumuló cuatro encuentros sin ganar. El 10 de mayo empató 0 a 0 contra Lanús por los octavos de final del Torneo Apertura y avanzó por penales, pero nueve días después quedó eliminado tras caer 1 a 0 frente a Independiente, con gol de Álvaro Angulo.

Boca en pandemia vs River
El 1 a 1 entre Boca y River en marzo de 2021 integró la última racha de empates consecutivos del Xeneize en La Bombonera, un antecedente que no se repetía hasta ahora.

El 1 a 1 entre Boca y River en marzo de 2021 integró la última racha de empates consecutivos del Xeneize en La Bombonera, un antecedente que no se repetía hasta ahora.

La tendencia continuó al inicio del Clausura, cuando el equipo registró dos empates consecutivos 1 a 1 ante Racing y Unión, extendiendo la sequía a cuatro partidos sin sumar de a tres. Aquella serie se interrumpió con una victoria 2 a 0 frente a Banfield, aunque los números recientes volvieron a encender las alarmas en La Bombonera.

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