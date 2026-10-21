Escandalosa separación entre dos deportistas: ella lo dejó por teléfono y él anunció su retiro

La tenista publicó un extenso comunicado en el que informó los motivos, pero fue señalada en redes sociales. Además, salieron a la luz detalles más polémicos.

El mundo del tenis se ve revolucionado por una noticia poco feliz para los fanáticos porque se separó la pareja más querida del circuito. La tenista ucraniana Elina Svitolina anunció a través de las redes sociales que se divorció del francés Gael Monfils. “Ella lo dejó por teléfono”, contaron y el deportista se retiró abruptamente.

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En las explicaciones iniciales por parte de la ex número 3 del circuito WTA aseguró que luego de haber vivido lejos de su país la guerra en Ucrania por cuatro años y medio la “perspectiva cambia, tus valores y prioridades se transforman, y empiezas a comprender qué es lo que realmente quieres de la vida”

Pero intentó despejar dudas: “ Amo y respeto mucho a mi marido. Y siempre le querré y le apreciaré por la persona que es. Precisamente por eso era tan importante para mí ser sincera, tanto con él como conmigo misma”.

Luego publicó: “Solo quiero aclarar un poco mi publicación anterior, porque compartí solo una de las razones que influyeron en mi decisión, pero la verdad es que hay mucho más que eso y nunca se trató solo de una cosa”.

Y remató con una frase fuerte: “En algún momento, simplemente me di cuenta de que no quería seguir viviendo una vida en la que no era realmente feliz. Y créanme, llegar a esta decisión fue todo menos fácil”.

Días antes de saberse esto, Monfils, ex número 6 del mundo, se había retirado del tenis, a pesar de haber asegurado que lo iba a hacer tranquilo a fin de temporada. Fue Svitolina quien lo confirmó: “La carrera de Gaël terminó abruptamente después de que él tomara la decisión de parar basada en nuestra situación. Desafortunadamente, le lanzaron muchas acusaciones y no se lo merecía”.

Redes sociales

Y, recientemente, el diario L’Equipe publicó que “ella notificó a Monfils sobre el divorcio por teléfono”. Lo cual hace todo más escandaloso. ¿Qué pasará?

"No puedo más": Jannik Sinner volvió a bajarse de un torneo y encendió las alarmas

El mundo del tenis vive con preocupación la situación de Jannik Sinner, Nº 1 del mundo, que volvió a bajarse de un torneo por problemas en su físico. El último partido disputado fue el 12 de julio, en la final de Wimbledon, donde venció a Alexander Zverev. "Vámonos, no puedo más", fue la frase que habría expresado el tenista italiano durante uno de sus últimos entrenamientos y encendió todas las alarmas.

El propio Sinner realizó un posteo en sus redes oficiales donde confirmó que participará del Master 1000 asiático. "Desafortunadamente, no podré estar en la cancha en el Rolex Shanghai Masters este año como esperaba. Siempre he disfrutado jugando en Shanghái, pero lamento no poder ir la próxima semana. Gracias por su apoyo, espero volver a verlos el próximo año", escribió en Instagram.