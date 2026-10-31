1 de noviembre de 2026 Inicio
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Escándalo con un tenista argentino en Guayaquil: se hartó del estado de la cancha y abandonó el partido

Camilo Ugo Carabelli se retiró en pleno encuentro ante Joao Lucas Reis da Silva, por los cuartos de final del Challenger de Guayaquil, debido a las malas condiciones de la pista de juego. La decisión provocó su descalificación y la pérdida de puntos y dinero.

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Ugo Carabelli podría recibir multas adicionales.

Ugo Carabelli podría recibir multas adicionales.

El tenista argentino Camilo Ugo Carabelli, número 75 del mundo y primer preclasificado, abandonó este viernes por la noche su partido frente al brasileño Joao Lucas Reis da Silva por los cuartos de final del Challenger de Guayaquil, Ecuador, por disconformidad con las condiciones de la cancha. La decisión motivó su descalificación automática del certamen.

Mateo Amarilla, el 10 de River, metió un golazo en el partido.
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El episodio ocurrió cuando el primer set del encuentro se encontraba igualado 5 a 5. Ugo Carabelli tuvo la oportunidad de cerrar el parcial a su favor con el servicio, pero su rival quebró el saque y empató el marcador a los 49 minutos de partido.

Tras ese juego, el argentino recogió sus pertenencias y se marchó de la cancha. Frente a la sorpresa del juez de silla, se produjo un breve intercambio verbal. "Cami, ¿qué hacemos?", preguntó el árbitro. "Está horrible la cancha", contestó el jugador. "Cami, espera, ven", insistió el umpire. "No se puede jugar. Todo el día acá", protestó el deportista.

La supervisión del torneo intervino de inmediato y resolvió la descalificación por default del argentino. Con esta sanción, el tenista perdió los 12 puntos para el ranking ATP y los u$s3.095 en premios, con la posibilidad de recibir multas adicionales de hasta u$s5.000 en base a las reglas de conducta.

El tenista argentino publicó un pedido de disculpas en sus redes sociales

Luego de la repercusión del hecho, el protagonista emitió un comunicado para aclarar sus intenciones frente al público. "Hola. Quería hacer un corto y sincero descargo sobre lo que pasó ayer en Guayaquil. Primero, quiero dejar en claro que lo último que quiero es faltarle el respeto al Challenger de Guayaquil, a la gente que fue a ver el torneo y a quienes lo hacen posible", expresó el deportista.

En su mensaje, el número 75 del ranking ATP resaltó su vínculo histórico con la organización y valoró el trabajo del personal. "También quiero destacar el esfuerzo que hicieron durante toda la semana para dejar las canchas en las mejores condiciones posibles a pesar de la lluvia y el esfuerzo de todos los años para llevar a cabo el torneo", afirmó.

Sobre las razones de su intempestiva salida, el jugador rechazó cualquier voluntad de abandono premeditado. "Por otro lado, quiero dejar en claro que mi intención nunca fue retirarme del partido, y mucho menos de esa manera. Yo quería seguir jugando y compitiendo, pero realmente sentía que hacerlo en esas condiciones era un riesgo. En ese momento no tomé dimensión de lo que estaba pasando ni de las consecuencias que podía tener. Tampoco escuché lo que el árbitro me estaba advirtiendo", detalló.

A modo de cierre, Ugo Carabelli admitió su responsabilidad absoluta en el incidente y concluyó: "Mi reacción fue mala y, sinceramente, no estaba pensando con claridad en ese momento. No digo esto para excusarme ni mucho menos, sino para dejar en claro que, más allá de que las condiciones no eran las mejores, de mi parte me equivoqué en la forma de tomarme la situación, que me desbordó y cometí un error al irme de la cancha. Les pido disculpas a los que de alguna manera se vieron afectados por mi actitud. Abrazo".

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