Camila Galante explotó contra el periodista que reveló un supuesto pacto con Leandro Paredes

La mujer del jugador de Boca Juniors le escribió directamente al panelista para negar la versión sobre un acuerdo económico. "¿Qué problema tenés conmigo?", cuestionó.

Desde que Leandro Paredes se incorporó al plantel de Boca, quedó en el centro de numerosos rumores vinculados a su vida privada. En las últimas horas, el futbolista y Camila Galante volvieron a ser tendencia por una llamativa versión sobre un supuesto acuerdo de pareja que le permitiría al jugador mantener vínculos con otras mujeres a cambio de dinero para su familia política.

Camilota pasó una noche hot junto a sus amigas: las fotos desde el jacuzzi y con lencería sexy

Frente a estos trascendidos, la esposa del crack rompió el silencio y le escribió directamente al panelista Santiago Riva Roy con el objetivo de desmentir la información que relató en el programa de streaming de Bondi Live. "¿Qué problema tenés conmigo? ¿Con Leandro pasó algo?", leyó el periodista en vivo.

Camila continuó con su descargo para desbaratar cualquier versión de un pacto económico con Paredes. "La verdad es que no sé de dónde sacás la información. Leandro no tiene problemas con su papá ni con nadie de la Selección como quisiste dar a entender. Son varias veces que hablas de mí y de Leandro diciendo que tenemos un acuerdo que no existe", escribió en el mensaje que le envió.

En ese sentido, Galante le pidió al periodista que gestione con mayor cuidado sus dichos: "Tengo hijos grandes, te pido que chequees".

Frente a esto, Riva Roy explicó: "Le contesté que no es nada personal ni animosidad. Si él hace algo, mucha gente se entera; quien no se cuida o no te cuida a vos es él, no el periodismo". "Él hace la suya, anda con gente, listo y ya está. Se entera medio país porque él no se cuida", concluyó.

Camila Galante y Leandro Paredes.

Qué dijo Santiago Riva Roy sobre el presunto acuerdo entre Camila Galante y Leandro Paredes

Santiago Rivas Roy, en el programa conducido por Pepe Ochoa, aseguró que el futbolista mantendría una relación abierta con Camila Galante, quien le habría dado autorización para tener encuentros con otras mujeres, siempre y cuando Paredes colaborara económicamente con los gastos de la familia de su esposa.

Sin embargo, el supuesto acuerdo tendría una particularidad: pese a tratarse de una relación abierta, la libertad no sería igual para ambas partes. De acuerdo con esta versión, Camila no tendría permiso para encontrarse con otros hombres. En ese sentido, el periodista aseguró que se habría desatado una fuerte interna familiar que involucra directamente a Daniel, el padre de Leandro Paredes.

Según explicó Riva Roy, el conflicto surgió cuando se enteró del acuerdo económico que el futbolista mantiene con su suegro y puso el grito en el cielo: "'Vos bancás a la familia de tu mujer y a mí no me pasás un peso', dijo textual", aseguró el panelista. Y luego agregó: "El padre dice que hay una asimetría muy grande, que al suegro lo mantiene y a él no le pasa guita".

Además, el periodista mencionó otro supuesto conflicto que involucra a Camila Galante y las parejas de otros integrantes de la Selección argentina. Según contó, la preocupación estaría relacionada con las reuniones a las que asiste el mediocampista central y con el temor de que esa situación pudiera arrastrar a otros futbolistas.

"Ahí se armó entre Camila y las mujeres del resto de los jugadores, porque ahora vienen a jugar a la Argentina y tienen miedo de que Paredes arrastre a sus maridos", relató el panelista.