16 de septiembre de 2026 Inicio
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¿Qué fue lo que le pasó a Juan Izquierdo? Leandro Lozano recordó el trágico caso tras su primer gol en Boca

El lateral uruguayo habló sobre lo especial que es el Morumbí para él, tras la muerte del futbolista en 2024 cuando jugaban juntos en Nacional. "Para toda la familia de Juan", cerró la dedicatoria postpartido.

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Lozano recordó a Izquierdo.

Lozano recordó a Izquierdo.

Boca Juniors selló su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 tras dejar en el camino a São Paulo. En una noche épica disputada en el Estadio Morumbí, el uruguayo Leandro Lozano fue una de las grandes figuras del Xeneize al convertir un gol determinante para la clasificación. Sin embargo, tras el pitazo final, el defensor dejó a un lado el festejo para dar paso a un momento conmovedor.

El futbolista de la Selección Argentina junto a su esposa.
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Aún sobre el césped y en diálogo con DSports, el lateral recordó con profunda emoción a Juan Izquierdo, su excompañero en Nacional de Montevideo que falleció en 2024 tras descompensarse en ese mismo escenario deportivo.

“Dejame mandarle un saludo grande a mi familia y, más que nada, a la familia de Juan Izquierdo. Hoy fue un partido muy especial para mí acá. Hace dos años perdí a un compañero en esta misma cancha. Un abrazo para toda la familia de Juan”, expresó Lozano con la voz tomada por la emoción.

Video: así fue la descompensación de Juan Izquierdo en 2024

El recuerdo de Lozano remite a la trágica noche de los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. En aquel encuentro entre Nacional y São Paulo, Izquierdo sufrió una arritmia cardíaca en los minutos finales y cayó desplomado sobre el terreno de juego. Lozano, titular en aquel encuentro, fue el primero en acudir a socorrerlo.

A pesar de la inmediata atención médica en la cancha y su posterior traslado a un centro de salud paulista, el defensor uruguayo falleció cinco días después.

Volver al Morumbí dos años más tarde representó para Lozano un choque inevitable con el dolor, transformando una noche de triunfo deportivo en un sentido homenaje a la memoria de su amigo.

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