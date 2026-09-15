Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate ante San Pablo El Xeneize empató 1 a 1 con el conjunto brasileño y avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana, gracias a la victoria obtenida en la Bombonera. Ahora, el equipo de Rodolfo Arruabarrena cambia el foco y se prepara para su próximo compromiso. Por Agregar C5N en









Boca enfrentó a San Pablo en el Morumbí por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Web

Boca empató 1 a 1 con San Pablo y selló su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana en el Morumbí, tras imponerse en la ida por 1 a 0 en la Bombonera. EL Xeneize cerró la serie de cuartos de final con un global 2 a 1 y enfrentará a Vasco da Gama en semis. El club de La Ribera ya piensa en su siguiente partido.

Después de completar su participación en la competencia internacional, el Xeneize volverá a enfocarse en el Torneo Clausura. Su próximo compromiso será el domingo 20 de septiembre, cuando visite a San Lorenzo desde las 14:45 en el Nuevo Gasómetro, por la décima fecha de la Zona A.

Boca llegará al Bajo Flores después de haber derrotado 3-1 a Central Córdoba en la Bombonera, resultado que le permitió alcanzar los 14 puntos y quedar a tres unidades de la cima. Ángel Romero marcó por duplicado y Enner Valencia convirtió su primer gol oficial con la camiseta azul y oro.

El conjunto de Boedo llegará al clásico después de empatar 1-1 con Independiente en Avellaneda por la novena jornada. San Lorenzo comenzó en desventaja por el gol de Juan Arrayago, pero encontró la igualdad a través de Facundo Farías y sumó un punto que le permitió alcanzar las 11 unidades en el campeonato.

San Lorenzo - Boca: arbitraje e historial del clásico El encuentro tendrá a Nazareno Arasa como árbitro principal, mientras que Hernán Mastrángelo estará al frente del VAR. Boca afrontará así otro partido exigente pocos días después de su presentación internacional, con la posibilidad de volver a sumar en el campeonato y acercarse a los primeros puestos de su zona.

El antecedente más reciente entre ambos equipos se produjo el 11 de marzo, por el Torneo Apertura, y terminó con empate 1-1. En el historial profesional, Boca y San Lorenzo disputaron 214 encuentros, con 83 triunfos del Ciclón, 77 del Xeneize y 53 igualdades entre los dos equipos.