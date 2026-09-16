Camila Galante rompió el silencio tras la filtración de las supuestas fiestas de Leandro Paredes con otras mujeres

El entorno de Boca vive momentos de intensa repercusión mediática tras la viralización de trascendidos sobre la intimidad de Leandro Paredes y su esposa Camila Galante . Las versiones periodísticas generaron un cimbronazo que excedió rápidamente lo estrictamente deportivo.

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La polémica surgió a raíz de informaciones sobre un supuesto convenio privado dentro del matrimonio del volante de Boca . Dichas especulaciones aludían a una particular libertad concedida en el plano personal del futbolista.

Ante la magnitud alcanzada por el rumor en el espacio público, Camila Galante rompió el silencio en las redes digitales. Su intervención buscó neutralizar las versiones mediáticas mediante una postura tan irónica como directa.

El conflicto salpicó además a diversos círculos sociales y generó debate sobre los límites de la exposición privada del deportista xeneize. Las repercusiones multiplicaron las interacciones y opiniones de hinchas y seguidores.

De esta forma, la esposa del jugador procuró restar entidad al escándalo y resguardar la estabilidad de su entorno familiar. La estrategia digital apuntó a ridiculizar la veracidad de los testimonios difundidos en las últimas horas.

La reacción de Camila Galante ante las versiones sobre las fiestas de Leandro Paredes

La controversia comenzó cuando Santiago Riva Roy lanzó una contundente afirmación en Bondi Live sobre el futbolista de Boca: “Tiene un acuerdo con su señora, él le banca todo a la familia de ella, y ella no tiene problemas en que haga de las suyas”.

El periodista profundizó en la supuesta intimidad del matrimonio y sostuvo públicamente: “Una pareja abierta, solo de él. Ella es fiel, pero él puede hacer lo que quiera”. De esta manera, planteó la existencia de una dinámica unilateral dentro del vínculo conyugal.

El relato sumó precisiones sobre el lugar donde se habrían realizado los encuentros: “Apuntan a Fran porque es en la casa del hermano de Tini donde se hacen los asaditos y las volteadas”, de acuerdo con el testimonio brindado en el programa.

La respuesta viral de Candela Galante.

Tras el revuelo ocasionado por estas declaraciones, la esposa del mediocampista decidió manifestarse en la publicación del fragmento audiovisual. Camila Galante reaccionó dejando emojis de risas, gesto interpretado en plataformas virtuales como una desmentida rotunda.

Con este sutil pero enfático accionar público, Galante intentó desactivar los rumores de infidelidad y arreglos económicos que involucran al referente de Boca Juniors. La escena expone la tensión generada entre las versiones mediáticas y la postura de los protagonistas.