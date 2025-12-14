14 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Se supo por qué Scaloni agarró la Copa del Mundo con unos guantes

La imagen del entrenador con las manos cubiertas durante el sorteo del Mundial se viralizó en redes sociales y despertó muchas preguntas, ya que los campeones tienen permitido tocar el trofeo.

Por
Lionel Scaloni hizo entrega oficial de la Copa del Mundo antes del sorteo del Mundial 2026.

Lionel Scaloni hizo entrega oficial de la Copa del Mundo antes del sorteo del Mundial 2026.

X @CONMEBOL
  • Lionel Scaloni hizo la entrega oficial de la Copa del Mundo durante el sorteo del Mundial 2026.
  • Llamó la atención que lo hiciera con guantes a pesar de que, como campeón del mundo, tiene permitido tocar el trofeo.
  • Nery Pumpido, secretario adjunto de Conmebol, reveló que todo se debió a una confusión.
  • Aparentemente, la persona que le entregó la Copa antes de salir al escenario no lo reconoció.

El sorteo del Mundial 2026 dejó varios momentos destacados. La FIFA preparó un verdadero show que se extendió por casi dos horas, con espectáculos musicales en vivo y la presencia de importantes deportistas. Sin embargo, una imagen llamó la atención: la de Lionel Scaloni agarrando la Copa del Mundo con guantes.

Estados Unidos, México y Canadá tienen distintos aspectos culturales.
Te puede interesar:

Copa del Mundo: comida, música y lugares turísticos imperdibles en Estados Unidos, México y Canadá

El entrenador de la Selección argentina tuvo un rol clave en la ceremonia: como DT del último campeón del mundo, fue el encargado de llevar el trofeo hasta el centro del escenario para hacer la entrega oficial. "Intentaremos seguir compitiendo y no dar nunca nada por perdido", anticipó.

Durante el breve diálogo que mantuvo con la modelo Heidi Klum, una de las presentadoras del sorteo, Scaloni conservó los guantes puestos. El detalle no tardó en viralizarse en redes sociales y despertó todo tipo de especulaciones ya que, al ser campeón del mundo, el DT tiene permitido tocar el trofeo.

Embed

Por qué Scaloni agarró la Copa del Mundo con unos guantes

El exarquero Nery Pumpido, campeón del mundo en 1986 y actual secretario adjunto de la Conmebol, fue el encargado de contar la insólita situación que se dio detrás de escena y que derivó en que Lionel Scaloni tuviera que usar guantes para entregar la Copa del Mundo.

"Se equivocó uno, y lo contó Scaloni. Un hombre que le dio la Copa no lo conoció", reveló el exfutbolista al medio AIRE de Santa Fe. Pumpido agregó que, apenas advirtió la confusión, se lo advirtió al secretario de la FIFA, con quien mantiene un diálogo permanente.

"Apenas pasó, le dije lo que había visto. Después me mandó un audio diciendo que sí, que le había parecido mal. El hombre que estaba ahí no lo reconoció a Scaloni", sostuvo. El exarquero aclaró que no hubo enojos ni reclamos por parte del DT, quien incluso se rió del tema con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Carrillo anotó el 1-1 para el Pincha.

Video: el agónico gol de Guido Carrillo con el que Estudiantes empató la final

El golazo de Maravilla Martínez en la final contra Estudiantes

Video: así fue el golazo de Maravilla Martínez en la final contra Estudiantes

Estudiantes, otra vez campeón.

¡Estudiantes, campeón del Torneo Clausura! Venció por penales a Racing y se coronó otra vez en el fútbol argentino

Verón en la tribuna de Estudiantes LP en Santiago del Estero.

Juan Sebastián Verón dijo presente en la tribuna de Estudiantes en la gran final

La familia que conmovió a todos en Racing.

Viajaron a dedo y sin entradas para ver a Racing: la increíble sorpresa que les dio un jugador

La China Suárez junto a su familia celebró el gol de Icardi.
play

Gol de Icardi y festejo íntimo: así celebró la China Suárez con su familia

Rating Cero

Al desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: Lo amé y tuve que...
play

Al desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: "Lo amé y tuve que..."

Lo curioso es que la revelación no viene ni de Marvel ni de Disney, sino del siempre práctico sistema coreano de calificaciones, que nos ha regalado una cifra exacta para el metraje del clip. 

Nueva fórmula: cuáles son los planes que tiene Marvel para el primer tráiler Avengers Doomsday

Las cámaras de televisión captaron el momento exacto en que Francella lamenta el último penal de Racing

La reacción de Francella tras el penal errado de Racing en la final del Torneo Clausura

Esta sitcom se estrenó en 2015 y sigue siendo un éxito en Netflix.
play

La sitcom que sigue en Netflix y muchas personas ven en la actualidad: es un éxito que no pasa de moda

La película mantiene el equilibrio entre la acción, el terror y la comedia que caracteriza a la saga.
play

Dura 99 minutos, está en Netflix y es una película protagonizada por Emma Stone

Ahora, llegó a la gran N roja, El juego de Gracie Darling, la serie que es tendencia en este sitio web. Se trata de una producción australiana 2025, llena de intriga y drama. 
play

Cuál es la trama de El juego de Gracie Darling, la serie que se mantiene como lo más visto de Netflix

últimas noticias

Bohemios, florales, románticos: algunas de las tendencias en vestidos para 2026.

Adiós a los típicos vestidos de verano: la tendencia que llegará desde Europa para imponerse en el país

Hace 13 minutos
También conocido como asado a la cruz, esta técnica consiste en colocar la pieza de carne —por lo general un costillar entero, una vaquillona o un cordero.

Asador vs parrilla: cuál es la mejor forma para hacer la carne y que quede más rica

Hace 20 minutos
El desguace del Estado también alcanzó a las políticas en derechos humanos.

Cuando el consenso cruje: el retroceso del Estado frente a los derechos humanos

Hace 28 minutos
Conocé las nuevas maneras de hacer esta comida tan típica de nuestro país

¿En contra de la tradición? Cuál es el nuevo invento que desafía la forma de hacer los asados

Hace 32 minutos
play
Al desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: Lo amé y tuve que...

Al desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: "Lo amé y tuve que..."

Hace 39 minutos