Se supo por qué Scaloni agarró la Copa del Mundo con unos guantes La imagen del entrenador con las manos cubiertas durante el sorteo del Mundial se viralizó en redes sociales y despertó muchas preguntas, ya que los campeones tienen permitido tocar el trofeo. Por + Seguir en







Lionel Scaloni hizo entrega oficial de la Copa del Mundo antes del sorteo del Mundial 2026. X @CONMEBOL

Lionel Scaloni hizo la entrega oficial de la Copa del Mundo durante el sorteo del Mundial 2026.

Llamó la atención que lo hiciera con guantes a pesar de que, como campeón del mundo, tiene permitido tocar el trofeo.

Nery Pumpido, secretario adjunto de Conmebol, reveló que todo se debió a una confusión.

Aparentemente, la persona que le entregó la Copa antes de salir al escenario no lo reconoció. El sorteo del Mundial 2026 dejó varios momentos destacados. La FIFA preparó un verdadero show que se extendió por casi dos horas, con espectáculos musicales en vivo y la presencia de importantes deportistas. Sin embargo, una imagen llamó la atención: la de Lionel Scaloni agarrando la Copa del Mundo con guantes.

El entrenador de la Selección argentina tuvo un rol clave en la ceremonia: como DT del último campeón del mundo, fue el encargado de llevar el trofeo hasta el centro del escenario para hacer la entrega oficial. "Intentaremos seguir compitiendo y no dar nunca nada por perdido", anticipó.

Durante el breve diálogo que mantuvo con la modelo Heidi Klum, una de las presentadoras del sorteo, Scaloni conservó los guantes puestos. El detalle no tardó en viralizarse en redes sociales y despertó todo tipo de especulaciones ya que, al ser campeón del mundo, el DT tiene permitido tocar el trofeo.

Embed Lionel Scaloni ingresa a la ceremonia del sorteo con la Copa del Mundo



Mirá el sorteo del #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 pic.twitter.com/qNwIzv7JIP — telefe (@telefe) December 5, 2025 Por qué Scaloni agarró la Copa del Mundo con unos guantes El exarquero Nery Pumpido, campeón del mundo en 1986 y actual secretario adjunto de la Conmebol, fue el encargado de contar la insólita situación que se dio detrás de escena y que derivó en que Lionel Scaloni tuviera que usar guantes para entregar la Copa del Mundo.

"Se equivocó uno, y lo contó Scaloni. Un hombre que le dio la Copa no lo conoció", reveló el exfutbolista al medio AIRE de Santa Fe. Pumpido agregó que, apenas advirtió la confusión, se lo advirtió al secretario de la FIFA, con quien mantiene un diálogo permanente.

"Apenas pasó, le dije lo que había visto. Después me mandó un audio diciendo que sí, que le había parecido mal. El hombre que estaba ahí no lo reconoció a Scaloni", sostuvo. El exarquero aclaró que no hubo enojos ni reclamos por parte del DT, quien incluso se rió del tema con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.