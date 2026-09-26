26 de septiembre de 2026 Inicio
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A qué hora juega Estudiantes vs. Rosario Central, por la Supercopa Internacional: formaciones y cómo verlo en vivo

El Pincha y el Canalla se miden en el estadio Único Madre de Ciudades por ser los ganadores del Trofeo de Campeones y la tabla anual 2025, respectivamente. El árbitro del partido será Darío Herrera.

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Estudiantes vs. Rosario Central

Estudiantes vs. Rosario Central, desde las 16.

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Por la Supercopa Internacional 2026, Estudiantes y Rosario Central se enfrentan en el estadio Único Madre de Ciudades con la intención de sumar una nueva estrella. Los equipos llegaron a esta instancia por ser los ganadores del Trofeo de Campeones y la tabla anual 2025. El árbitro será Darío Herrera.

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El Pincha llegó a esta final tras haberle ganado a Platense 2 a 1, luego de ser campeones del Clausura 2025 y su rival del Apertura 2025. A pesar de que, en La Plata estén con la mente en el torneo local y la semifinal de la Copa Libertadores frente a Flamengo,

A pesar del exigente calendario que tiene por delante, el entrenador Alexander Medina pondrá lo mejor que tiene a disposición. Dentro de los ausentes se encuentran Joaquín Correa y Tiago Palacios, ambos lesionados. Mientras que, Tomás Palacios -convocado a la Selección argentina- estará disponible.

Tras la hazaña ante Corinthians, Estudiantes buscará llegar a la final de la Copa Libertadores.

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Por el lado del Canalla, llegó hasta acá por ser el mejor de la tabla anual 2025 con 66 puntos. Actualmente acumula dos victorias consecutivas en el Clausura y está en el segundo puesto de la Zona B. El DT, Jorge Almirón, no tendrá a Alan Rodríguez por lesión, Jaminton Campaz tampoco estará porque fue convocado a la Selección de Colombia y Vicente Pizarro para la de Chile.

Los equipos se volverán a ver en un enfrentamiento de pica moderna luego de que Central haya sido premiado con el título de la Liga y Estudiantes los haya recibido con un pasillo de campeones, pero de espaldas y sin aplaudir, en repudio a la decisión de la AFA.

Estudiantes vs. Rosario Central: horario y cómo verlo en vivo

  • Hora: 16.00
  • TV: ESPN Premium y D Sports
  • Árbitro: Darío Herrera
  • VAR: Jorge Baliño
  • Estadio: Único Madre de Ciudades

Estudiantes vs. Rosario Central: formaciones

  • Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; Baltasar Rodríguez, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

  • Rosario Central: Axel Werner, Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Federico Navarro; Gaspar Duarte o Elias Veron, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

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