A qué hora juega Estudiantes vs. Rosario Central, por la Supercopa Internacional: formaciones y cómo verlo en vivo

Por la Supercopa Internacional 2026, Estudiantes y Rosario Central se enfrentan en el estadio Único Madre de Ciudades con la intención de sumar una nueva estrella. Los equipos llegaron a esta instancia por ser los ganadores del Trofeo de Campeones y la tabla anual 2025. El árbitro será Darío Herrera.
El Pincha llegó a esta final tras haberle ganado a Platense 2 a 1, luego de ser campeones del Clausura 2025 y su rival del Apertura 2025. A pesar de que, en La Plata estén con la mente en el torneo local y la semifinal de la Copa Libertadores frente a Flamengo,
A pesar del exigente calendario que tiene por delante, el entrenador Alexander Medina pondrá lo mejor que tiene a disposición. Dentro de los ausentes se encuentran Joaquín Correa y Tiago Palacios, ambos lesionados. Mientras que, Tomás Palacios -convocado a la Selección argentina- estará disponible.
Tras la hazaña ante Corinthians, Estudiantes buscará llegar a la final de la Copa Libertadores.
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Por el lado del Canalla, llegó hasta acá por ser el mejor de la tabla anual 2025 con 66 puntos. Actualmente acumula dos victorias consecutivas en el Clausura y está en el segundo puesto de la Zona B. El DT, Jorge Almirón, no tendrá a Alan Rodríguez por lesión, Jaminton Campaz tampoco estará porque fue convocado a la Selección de Colombia y Vicente Pizarro para la de Chile.
Los equipos se volverán a ver en un enfrentamiento de pica moderna luego de que Central haya sido premiado con el título de la Liga y Estudiantes los haya recibido con un pasillo de campeones, pero de espaldas y sin aplaudir, en repudio a la decisión de la AFA.