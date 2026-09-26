A qué hora juega Estudiantes vs. Rosario Central, por la Supercopa Internacional: formaciones y cómo verlo en vivo El Pincha y el Canalla se miden en el estadio Único Madre de Ciudades por ser los ganadores del Trofeo de Campeones y la tabla anual 2025, respectivamente. El árbitro del partido será Darío Herrera. Por Agregar C5N en









Estudiantes vs. Rosario Central, desde las 16. Redes sociales

Por la Supercopa Internacional 2026, Estudiantes y Rosario Central se enfrentan en el estadio Único Madre de Ciudades con la intención de sumar una nueva estrella. Los equipos llegaron a esta instancia por ser los ganadores del Trofeo de Campeones y la tabla anual 2025. El árbitro será Darío Herrera.

El Pincha llegó a esta final tras haberle ganado a Platense 2 a 1, luego de ser campeones del Clausura 2025 y su rival del Apertura 2025. A pesar de que, en La Plata estén con la mente en el torneo local y la semifinal de la Copa Libertadores frente a Flamengo,

A pesar del exigente calendario que tiene por delante, el entrenador Alexander Medina pondrá lo mejor que tiene a disposición. Dentro de los ausentes se encuentran Joaquín Correa y Tiago Palacios, ambos lesionados. Mientras que, Tomás Palacios -convocado a la Selección argentina- estará disponible.

Tras la hazaña ante Corinthians, Estudiantes buscará llegar a la final de la Copa Libertadores. @EdelpOficial Por el lado del Canalla, llegó hasta acá por ser el mejor de la tabla anual 2025 con 66 puntos. Actualmente acumula dos victorias consecutivas en el Clausura y está en el segundo puesto de la Zona B. El DT, Jorge Almirón, no tendrá a Alan Rodríguez por lesión, Jaminton Campaz tampoco estará porque fue convocado a la Selección de Colombia y Vicente Pizarro para la de Chile.

Los equipos se volverán a ver en un enfrentamiento de pica moderna luego de que Central haya sido premiado con el título de la Liga y Estudiantes los haya recibido con un pasillo de campeones, pero de espaldas y sin aplaudir, en repudio a la decisión de la AFA.

Estudiantes vs. Rosario Central: horario y cómo verlo en vivo Hora: 16.00

TV: ESPN Premium y D Sports

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Jorge Baliño

Estadio: Único Madre de Ciudades Estudiantes vs. Rosario Central: formaciones Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; Baltasar Rodríguez, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.





Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; Baltasar Rodríguez, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina. Rosario Central: Axel Werner, Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Federico Navarro; Gaspar Duarte o Elias Veron, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.