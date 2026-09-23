23 de septiembre de 2026 Inicio
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Despidieron como DT a un exjugador de River por abuso físico y sexismo contra una árbitra

El exfutbolista, que también se desempeñó en otros equipos argentinos, dejó el cargo en su club luego de una denuncia que recibió tras un partido.

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El futbolista jugó en River.

El futbolista jugó en River.

El exfutbolista argentino Federico Higuaín, quien se desempeñaba como entrenador del equipo filial del Columbus Crew de Estados Unidos, fue despedido de su cargo después de que una árbitra lo denunciara por abuso físico y sexismo luego de un partido contra Huntsville City FC por la MLS Next Pro.

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La Asociación de Árbitros Profesionales de Estados Unidos detalló en un comunicado la denuncia contra Higuaín. "Durante un partido reciente de la MLS NEXT Pro, un entrenador cometió dos actos deliberados de agresión física y sexismo contra una árbitra: le apretó la mano y se negó a soltarla tras haberle pedido tres veces que dejara de hacerlo. Esta intimidación física se vio agravada por un comentario degradante y sexista dirigido a la árbitra: 'No te olvides de que este es un deporte de hombres'", expresó.

En tal sentido, se refirió a la investigación: "La MLS NEXT Pro investigó el caso y respondió con una suspensión de dos partidos y otras medidas disciplinarias no relacionadas con la suspensión. La normativa de la Federación Estadounidense de Fútbol establece que un 'agarre forzado' como este conlleva una suspensión mínima de tres partidos. Los actos de discriminación también conllevan una suspensión mínima de tres partidos".

El exfutbolista Federico Higuaín.

El exfutbolista Federico Higuaín.

En tanto, la asociación recordó el reglamento. "El propio manual de la MLS NEXT Pro también establece que los entrenadores están sujetos a 'un nivel de profesionalidad más elevado que los jugadores'. La respuesta de la liga dista mucho de transmitir el mensaje adecuado a los participantes, a los árbitros y al público. Es necesario que se reconsidere", señaló.

"Las mujeres mejoran todos los niveles de este deporte. No deberían tener que soportar intimidaciones ni comentarios degradantes para demostrarlo. Nuestras árbitras han demostrado su excelencia en la escena mundial. Merecen el mismo respeto, dignidad y entorno de trabajo seguro que cualquier otro árbitro", concluyó.

Por su parte, el mánager de Columbus Crew, Issa Tall, explicó en un comunicado los motivos del despido del entrenador: "Determinamos que es lo mejor para nuestro club, los jugadores y el personal de apoyo relevar a Federico Higuaín de sus responsabilidades. Tras las conversaciones de esta semana y una evaluación más profunda del último mes, los estándares de nuestro club sobre lo que se espera de un líder de uno de nuestros equipos no se han cumplido".

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