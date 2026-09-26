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Los signos con mas suerte en septiembre 2026

Este ciclo atraviesan un período marcado por nuevos movimientos astrales y cambios de energía. Qué dice la astrología sobre el cierre del mes.

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Los movimientos astrales de septiembre 2026 marcan un cambio de energía con la llegada de la temporada de Libra.

Los movimientos astrales de septiembre 2026 marcan un cambio de energía con la llegada de la temporada de Libra.

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  • Septiembre trae importantes movimientos en el cielo.
  • La temporada de Libra marca un nuevo momento del mes.
  • Venus, Mercurio y Marte cambian de signo.
  • La Luna llena en Aries suma intensidad a los últimos días.
  • Qué signos podrían verse más favorecidos por estos movimientos.

Los signos con más suerte en septiembre 2026: la astrología señala cuáles son los signos del zodíaco que podrían atravesar un mes con más oportunidades, movimiento y energía favorable.

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Este mes propone cambios importantes en el cielo: Venus ingresa en Escorpio, Mercurio pasa por Libra y Escorpio, el Sol entra en Libra y se producen una Luna nueva en Virgo y una Luna llena en Aries. Estos movimientos pueden generar distintas oportunidades según el signo del Zodíaco.

La entrada del astro solar en el signo de la balanza da inicio a una nueva temporada del Zodíaco y pone el foco en los vínculos, los acuerdos y la búsqueda de equilibrio. Este escenario configura un contexto con distintas oportunidades para cada perfil astral. Según la astrología, algunos integrantes zodiacales podrían sentirse especialmente favorecidos durante esta última etapa del mes.

Cuáles son los signos con más suerte en septiembre 2026

Libra

Es uno de los signos más destacados de la segunda mitad del mes. Mercurio entró en Libra el 10 y el Sol el 23, poniendo el foco en comunicación, acuerdos, vínculos, negociaciones y decisiones. Además, la Luna nueva en Virgo puede funcionar como una etapa previa de orden y revisión antes de este impulso libriano. Clave: conversaciones que destraban situaciones, acuerdos y nuevas conexiones.

Escorpio

Venus entró en Escorpio el 10 y Mercurio llega al mismo signo el 30. Venus puede darle al signo intensidad y magnetismo en vínculos, deseo y vida social; hacia fin de mes, Mercurio suma profundidad para hablar de temas que requieren estrategia y lectura entre líneas. Clave: atracción, vínculos y conversaciones importantes.

Aries

La Luna llena en Aries del 26 es uno de los grandes acontecimientos del mes. Las lunas llenas suelen marcar culminaciones, revelaciones o momentos de definición, y para Aries puede sentirse especialmente personal. Además, Marte entra en Leo el 28, formando un circuito de fuego especialmente dinámico con Aries. Clave: iniciativa, deseo, movimiento y decisiones.

Leo

Acá hay un cambio muy interesante al final del mes: Marte entra en Leo el 28. Marte es un planeta especialmente afín a la acción, por lo que este tránsito puede aumentar energía, iniciativa, ambición y ganas de exponerse. Clave: acción, protagonismo y empuje.

Virgo

La Luna nueva del 11 en 18°25' de Virgo convierte a este signo en uno de los protagonistas de la primera mitad del mes, proponiendo un inicio de ciclo, reorganización y oportunidades para poner algo en marcha. Clave: comenzar de nuevo, ordenar y tomar decisiones prácticas.

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