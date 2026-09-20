Se confirmó la grave lesión de Thiago Almada en River: cuántos días estará fuera de las canchas El futbolista debió retirarse los 5 minutos de comenzado el partido que Huracán ganó 2-1 en el Monumental por la fecha 10 del Torneo Clausura. También se perderá los partidos amistoso que la Selección argentina jugará ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. Por Agregar C5N en









Almada sufrió un desgarró y estará 21 días afuera de las canchas.

El futbolista de la Selección argentina y River Plate, Thiago Almada sufrió un desgarro grado 1 en su cuádriceps izquierdo, lesión que lo obligará a estar afuera de las canchas 21 días, tiempo en el que se perderá los amistosos que la Albiceleste tendrá en el país ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

La noticia fue confirmada por el periodista Gustavo Yarroch en su cuenta de X, donde además informó que a Tobías Andrada, también afectado físicamente en el duelo ante el Globo, "no le hicieron estudios ya que solo tiene una contractura en el aductor derecho".

Thiago Almada sufrió un desgarro grado uno en el cuádriceps izquierdo y tendrá para entre tres y cuatro semanas de recuperación, mientras que a Tobías Andrada no le hicieron estudios ya que solo tiene una contractura en el aductor derecho. #River — Gustavo Yarroch (@GustavoYarroch) September 20, 2026 Cuando transcurrían tan solo cinco minutos del primer tiempo, Almada acusó una molestia en su pierna y había solicitado el cambio de inmediato. Al notar que no podía desplazarse ni correr con normalidad, el atacante se tiró al césped y el entrenador Leonardo Ponzio dispuso la entrada de Lucas Beltrán.

Pasada la media hora de partido, otra mala noticia irrumpió en el banco de suplentes de River: Andrada pidió el cambio por una molestia en el aductor derecho. El joven de 19 años, quien había sido convocado por primera vez a la Selección argentina, se retiró por el uruguayo Mauro Arambarri y se lo vio entre lágrimas tras el reemplazo.