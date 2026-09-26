Este actor se destacó en los Emmys pero aclaró que no se cree su éxito: quién es Tras sumar dos nuevos premios, el actor mantiene una mirada humilde sobre el éxito y su carrera. Agregar C5N en









Este actor ganó dos premios en la misma noche ¿Quién es? LA Times

Hizo historia en los Emmy 2026 con dos nuevos reconocimientos.

Los premios se sumaron a una estatuilla que ya había conseguido años atrás.

Su carrera incluye papeles destacados en distintas series de televisión.

A pesar del éxito, mantiene una mirada muy particular sobre su profesión. Matthew Rhys atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera, aunque el actor galés tiene una manera particular de vivir el reconocimiento. A pesar de los premios y las oportunidades que consiguió, mantiene los pies sobre la tierra y no pierde de vista que el éxito en la actuación puede cambiar de un momento a otro.

Su trayectoria tuvo un nuevo capítulo en los Emmy 2026, donde recibió dos galardones por sus trabajos en La bestia en mí, de Netflix, y La maldición de Widow’s Bay, de Apple TV. Con estos premios, se convirtió en el primer actor en ganar dos estatuillas de actuación en una misma ceremonia. Estos reconocimientos se sumaron al que había obtenido en 2018 por The Americans, una serie que marcó un antes y un después en su carrera.

El actor galés obtuvo dos EMMY en la misma gala, estableciendo así un récord. BBC Sin embargo, Rhys no parece dispuesto a dejarse llevar por los elogios. En una entrevista con The New York Times, explicó que en Gales existe una costumbre muy arraigada de no agrandarse y hasta bromeó con que bajarle los pies a la tierra a alguien que se cree demasiado es casi un deporte. Para él, los premios son motivo de alegría, pero no una razón para sentirse por encima de los demás.

La increíble historia del actor Matthew Rhys Antes de convertirse en una figura reconocida de la televisión estadounidense, Rhys tuvo que dejar su Gales natal para perseguir su sueño. A los 18 años decidió estudiar actuación en Londres, una noticia que no convenció demasiado a sus padres, quienes temían que se tratara de una profesión demasiado inestable. Finalmente, logró ingresar en un prestigioso conservatorio de arte dramático y comenzó a construir su camino.

Su vínculo con la actuación empezó mucho antes, durante su infancia, cuando participaba en actividades artísticas y obras escolares. Después de recibirse, combinó el teatro con pequeños papeles en la televisión británica y el cine. También trabajó en Patagonia, una película que lo llevó a recorrer distintos lugares de la Argentina y le permitió escuchar el galés en localidades de Chubut, donde todavía se conserva parte de esa tradición.

Su primer gran éxito fue The Americans, con la cual ganó su primer EMMY. Hollywood Reporter Uno de los primeros grandes impulsos de su carrera llegó con la obra teatral El graduado. Sin embargo, después de esa experiencia atravesó una etapa en la que le costó conseguir trabajo. Esa incertidumbre le dejó una enseñanza que todavía mantiene: la carrera de un actor puede tener momentos de mucho reconocimiento y otros en los que las oportunidades tardan en aparecer. Años más tarde, encontró un lugar importante en la televisión con The Americans, donde interpretó al espía Philip Jennings y consiguió su primer Emmy como actor principal de drama. Aunque también participó en películas junto a figuras como Tom Hanks y Anthony Hopkins, Rhys continuó desarrollando gran parte de su carrera en la pantalla chica, con trabajos como Perry Mason. Hoy, después de sumar nuevos reconocimientos por sus actuaciones, sigue interesado en dar el salto a otros proyectos cinematográficos y hasta se anima a audicionar por los papeles que quiere conseguir. A pesar de los premios y el reconocimiento, Rhys sigue trabajando con la misma humildad y las ganas de seguir creciendo.