18 de septiembre de 2026 Inicio
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Chau Pack Fútbol: los 2 partidos liberados de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026

Dos de los encuentros de la jornada podrán verse sin costo adicional. El resto de los compromisos de la semana necesita del servicio premium habitual.

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La fecha 10 del Torneo Clausura 2026 arranca este viernes.

La fecha 10 del Torneo Clausura 2026 arranca este viernes.

X (@RiverPlate)

La Liga Profesional confirmó cuáles serán los dos encuentros de la décima jornada que podrán verse por televisión sin necesidad de contratar el Pack Fútbol. La fecha 10 del Torneo Clausura 2026 arranca este viernes y se extiende hasta el lunes 21, con partidos distribuidos en ambas zonas del certamen.

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El primero de los encuentros liberados es Belgrano ante Estudiantes de Río Cuarto, mientras que el segundo partido que podrá verse de forma gratuita es Lanús frente a Estudiantes de La Plata. El resto de los partidos de la jornada se emitirán por ESPN Premium o TNT Sports, dentro de la distribución habitual que cuenta con los canales que tienen los derechos televisivos del fútbol argentino.

La novena jornada dejó a Instituto de Córdoba y Argentinos Juniors como líderes de las zonas A y B, respectivamente, mientras que Boca y River se acercan a la punta en la tabla anual. Entre los partidos más destacados de esta fecha se encuentran el clásico que disputarán San Lorenzo y Boca e Instituto versus Talleres de Córdoba.

Los 2 partidos liberados de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026

Los dos encuentros que no requieren el Pack Fútbol para ser vistos son los que jugarán Belgrano vs Estudiantes de Río Cuarto y el de Lanús frente a Estudiantes de La Plata. El primero se desarrollará el domingo 20 de septiembre a las 19.15 y contará con la transmisión de ESPN, mientras que el segundo se jugará el lunes 21 de septiembre a las 21.15 y será posible verlo por medio del mismo canal.

La señal habilitada para su transmisión está accesible en los paquetes básicos de cable sin necesidad de contratar ningún servicio adicional.

Tiago Palacios y el tercer gol de Estudiantes.

Tiago Palacios y el tercer gol de Estudiantes.

La fecha 10 completa del Torneo Clausura 2026

Viernes 18 de septiembre

  • 18.00: Central Córdoba vs. Defensa y Justicia (Zona A) — ESPN Premium.

  • 21.15: Racing vs. Sarmiento (Zona B) — TNT Sports.

Sábado 19 de septiembre

  • 14.30: Gimnasia vs. Banfield (Zona B) — TNT Sports.

  • 14.30: Gimnasia (Mza.) vs. Deportivo Riestra (Zona A) — ESPN Premium.

  • 16.45: Unión vs. Independiente (Zona A) — ESPN Premium.

  • 19.00: River vs. Huracán (Zona B) — ESPN Premium.

  • 21.15: Instituto vs. Talleres (Zona A) — TNT Sports.

Domingo 20 de septiembre

  • 14.45; San Lorenzo vs. Boca (Zona A) — TNT Sports.

  • 17.00: Rosario Central vs. Argentinos (Zona B) — ESPN Premium.

  • 17.00: Platense vs. Newell’s (Zona A) — TNT Sports.

  • 19.15: Belgrano vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) — ESPN Premium.

  • 21.30: Vélez vs. Tigre (Interzonal) — TNT Sports.

Lunes 21 de septiembre

  • 14.30: Aldosivi vs. Atlético Tucumán (Zona B) — TNT Sports.

  • 19.00: Barracas Central vs. Independiente Rivadavia (Zona B) — TNT Sports.

  • 21.15: Lanús vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) — ESPN Premium.

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