Otra visión a sus 57 años: así fue la impresionante transformación de Simon Baker Con el paso del tiempo, el actor tomó nuevas decisiones y encaró una etapa diferente en su carrera. Agregar C5N en









Así fue la transformación de Simon Baker a sus 57 años. Getty Images

Simon Baker alcanzó reconocimiento mundial gracias a El mentalista.

Tras el final de la serie, eligió proyectos más chicos e independientes.

Su regreso a Australia marcó un cambio importante en su vida personal y profesional.

A los 57 años, retomó producciones internacionales con una imagen renovada. Simon Baker quedó asociado durante años a uno de sus personajes más recordados, pero su carrera tomó otro rumbo después del éxito internacional de El mentalista. A sus 57 años, el actor australiano mantiene una presencia muy distinta a la de aquella época, tanto por sus elecciones profesionales como por el cambio que atravesó con el paso del tiempo. Su regreso a producciones de mayor alcance permite repasar cómo fue esa transformación.

La serie policial tuvo siete temporadas y convirtió a Baker en una figura reconocida a nivel mundial gracias a su interpretación y al carisma que aportaba al protagonista. Su trabajo incluso le valió una nominación al Emmy en 2009, aunque el premio finalmente quedó en manos de Bryan Cranston por Breaking Bad. Cuando la ficción terminó en 2015, el actor comenzó a alejarse de las grandes producciones y eligió proyectos más chicos e independientes.

Tras el éxito de El Mentalista, Baker se fue alejando de las grandes producciones. Redes sociales Esa decisión también estuvo relacionada con su deseo de volver a Australia después de varios años en Estados Unidos. En una entrevista con Esquire, Baker explicó que extrañaba especialmente el océano y las sensaciones ligadas a su lugar de origen. Para él, regresar a casa fue una forma de volver a sus raíces y encontrar un ritmo diferente, lejos de la presión que implicaba sostener una carrera basada en la fama internacional.

Como fue la impactante transformación de Simon Baker Con el paso de los años, Simon Baker también dejó atrás parte de la imagen que había construido durante El mentalista. El actor se mostró más enfocado en una vida tranquila y en trabajos que le permitieran mantener cierta distancia de la exposición constante. Incluso reconoció que nunca se sintió completamente cómodo con la idea de convertirse en una gran estrella y hacer todo lo necesario para mantenerse en ese lugar.

Su recorrido profesional después de la serie estuvo marcado principalmente por producciones independientes y proyectos realizados en Australia. Sin embargo, eso no significó que hubiera abandonado definitivamente las grandes oportunidades. El crecimiento de las plataformas de streaming le permitió volver a ocupar espacios importantes con propuestas que lo acercaron otra vez a producciones de alcance internacional.