26 de septiembre de 2026 Inicio
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Malvinas, Diego Maradona y Memoria, Verdad y Justicia: la campaña del Buenos Aires Herald por sus 150 años

El histórico diario argentino, escrito en inglés, presenta una propuesta en vía pública, TV y radio, cuyo objetivo es poner en valor un rasgo distintivo del medio: contar las cosas del país en otro idioma, pero sin perder su esencia. Mediante tres frases se busca remitir a momentos y símbolos centrales de la identidad nacional.

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Una de las frases utilizadas por El Buenos Aires Herald en su campaña por los 150 años. 

Una de las frases utilizadas por El Buenos Aires Herald en su campaña por los 150 años. 

Buenos Aires Herald, histórico diario argentino escrito en inglés, cumple 150 años y para celebrarlo lanzó una campaña en vía pública, radio y TV que incluye a las Islas Malvinas, Diego Maradona y la lucha por la Memoria. A lo largo de tres frases se busca poner en valor un rasgo distintivo del medio: contar las cosas del país en otro idioma, pero sin perder su esencia y remitir a momentos y símbolos centrales de la identidad nacional.

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La primera, "The Malvinas are Argentine. Incluso en inglés", remite a la causa sobre la soberanía del archipiélago y a lo que representa para el país. La segunda, "Memory, Truth and Justice. Ahora y siempre", evoca a la última dictadura militar, cuando el Herald fue uno de los pocos medios que logró esquivar la censura y contar lo que estaba sucediendo, consolidando un relato ligado a la verdad, la democracia y los derechos humanos.

Mientras que la tercera, "D10S. Needs no translation", hace un paralelismo con el 10 que reemplaza las letras de "Dios" en referencia al número que Diego Maradona llevó en su camiseta, y rinde homenaje a uno de los íconos más universales de la cultura argentina.

Las otras actividades del Buenos Aires Herald por sus 150 años

Además de la campaña mencionada, el medio afrontará un semestre cargado de actividades culturales e institucionales para mantener viva la celebración por sus 150 años.

Entre ellas, se encuentra el regreso al país de Campo Minado, la reconocida obra de Lola Arias que reúne en escena a veteranos argentinos y británicos de la Guerra de Malvinas, prevista para noviembre; la inauguración de Espacio 1876 / The Buenos Aires Herald Art Gallery, una galería de arte ubicada en la redacción del diario; y la presentación de la primera edición de Club Herald Mag, una revista objeto de edición limitada que marca el regreso del medio a las publicaciones en papel.

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