Malvinas, Diego Maradona y Memoria, Verdad y Justicia: la campaña del Buenos Aires Herald por sus 150 años El histórico diario argentino, escrito en inglés, presenta una propuesta en vía pública, TV y radio, cuyo objetivo es poner en valor un rasgo distintivo del medio: contar las cosas del país en otro idioma, pero sin perder su esencia. Mediante tres frases se busca remitir a momentos y símbolos centrales de la identidad nacional. Por Agregar C5N en









Una de las frases utilizadas por El Buenos Aires Herald en su campaña por los 150 años.

Buenos Aires Herald, histórico diario argentino escrito en inglés, cumple 150 años y para celebrarlo lanzó una campaña en vía pública, radio y TV que incluye a las Islas Malvinas, Diego Maradona y la lucha por la Memoria. A lo largo de tres frases se busca poner en valor un rasgo distintivo del medio: contar las cosas del país en otro idioma, pero sin perder su esencia y remitir a momentos y símbolos centrales de la identidad nacional.

La primera, "The Malvinas are Argentine. Incluso en inglés", remite a la causa sobre la soberanía del archipiélago y a lo que representa para el país. La segunda, "Memory, Truth and Justice. Ahora y siempre", evoca a la última dictadura militar, cuando el Herald fue uno de los pocos medios que logró esquivar la censura y contar lo que estaba sucediendo, consolidando un relato ligado a la verdad, la democracia y los derechos humanos.

Mientras que la tercera, "D10S. Needs no translation", hace un paralelismo con el 10 que reemplaza las letras de "Dios" en referencia al número que Diego Maradona llevó en su camiseta, y rinde homenaje a uno de los íconos más universales de la cultura argentina.

Las otras actividades del Buenos Aires Herald por sus 150 años Además de la campaña mencionada, el medio afrontará un semestre cargado de actividades culturales e institucionales para mantener viva la celebración por sus 150 años.