22 de abril de 2026 Inicio
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Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026: todos los detalles de la Fan Zone

El piloto argentino se subirá a un monoplaza con motor V8 en un circuito callejero entre Palermo y Recoleta, marcando la vuelta de la máxima categoría del automovilismo internacional al país.Recorrido, horarios y más detalles del Fan Zone.

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Franco Colapinto vuelve con la F1 a la Argentina.

Franco Colapinto vuelve con la F1 a la Argentina.

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La Ciudad vivirá un fin de semana histórico, este 26 de abril con la llegada de Franco Colapinto y la Fórmula 1, en el marco del evento organizado por Mercado Libre. La plataforma de comercio electrónico y fintech presenta Mercado Libre presenta: Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026.

Franco Colapinto y Maia Reficco
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Preparadas especialmente para este evento, la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento se transformarán en un circuito callejero de 2 kilómetros donde el piloto argentino manejará el monoplaza de Formula 1 E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8 y con el branding oficial del BWT Alpine Formula One Team.

Será la primera vez en 14 años que un auto de Fórmula 1 circule por Buenos Aires y un momento único para el automovilismo de Argentina, y la travesía llegará a los fanáticos en el trayecto entre Palermo y Recoleta.

Mapa Fan Zone
Mapa Fan Zone

Mapa Fan Zone

Fan Zone: horarios, ingreso y más detalles

En ese contexto, el Fan Zone será uno de los grandes puntos de encuentro de la jornada: un espacio especialmente diseñado para vivir la experiencia completa del evento, con entretenimiento, shows en vivo, gastronomía, activaciones de marcas y propuestas interactivas.

Horarios Fan Zone

  • 09:00 hs – Apertura Fan Zone
  • 11:25 hs – Entrevista a Franco Colapinto por Juan Fossaroli
  • 11:50 hs – Show musical: Soledad
  • 12:45 hs – Safety Car | Run I (en pista)
  • 13:55 hs – Show musical: Luck Ra
  • 14:30 hs – Safety Car | Run II (en pista)
  • 15:15 hs – Safety Car | Run III (en pista)
  • 15:55 hs – Truck Tour (en pista)
  • 16:15 hs – Fin

Además, la oferta gastronómica del Fan Zone estará curada especialmente por Salt, con opciones aptas para celíacos, veganos y vegetarianos, además de alternativas para disfrutar durante la jornada. Una selección de proyectos combinará cocina, creatividad y diversidad de sabores en una experiencia pensada para acompañar cada momento del evento.

Entre las propuestas confirmadas estarán Ácido, Ajo Negro, Auténtico, Café Registrado, Cang Tin, Guapaletas, Hong Kong Style, Mamuschka, MdL, Norimoto, Stain, The Cheesecake Factory x Manifiesto, The Food Truck Store e YPF Full.

Ingresos al predio

Los accesos estarán divididos según el sector de cada entrada:

Ingreso 1 – Av. Freyre y Dorrego

Para asistentes de:

  • Motorola Grandstand Dorrego
  • Latin Securities Grandstand Libertador
  • Mercado Libre Grandstand Monumento

Ingreso 2 – Av. Figueroa Alcorta

Para asistentes de:

  • YPF Energía Argentina Trackside
  • Claro Trackside Iraola

Horarios Fan Zone
Horarios Fan Zone

Horarios Fan Zone

Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026: objetos prohibidos

Desde la producción informaron que "no estará permitido ingresar con: punteros láser, sustancias ilegales, equipos profesionales de fotografia y video, iPads, tablets y laptops, aerosoles, liquidos inflamables, etc., bebidas alcohólicas y/o latas de cualquier tipo, alimentos y bebidas de cualquier tipo, pirotecnia y explosivos de ningún tipo, armas de todo tipo u objetos punzantes".

Además del road show oficial y los shows musicales, la jornada contará con activaciones especiales de marcas sponsor consolidando una propuesta integral que une deporte, entretenimiento y cultura. Entre los sponsors confirmados se encuentran Mercado Libre, YPF, Latin Securities, Claro, Motorola, PAX Assistance, Green Armor, Mercado Pago, Heineken, Renault, Mobilize Financial Services y Big Box que desarrollarán activaciones especiales durante toda la jornada. Será transmitido por ESPN y Disney+ Plan Premium, media partners oficiales del evento.

Esta iniciativa reafirma el compromiso del Gobierno de la Ciudad con la promoción de eventos deportivos de alcance internacional y consolida su posicionamiento como Capital Mundial del Deporte, además de proyectarla como un centro estratégico de cultura, entretenimiento y grandes eventos globales. Finalmente, se recomienda llegar con anticipación para disfrutar todas las actividades programadas.

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