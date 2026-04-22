Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026: todos los detalles de la Fan Zone

La Ciudad vivirá un fin de semana histórico, este 26 de abril con la llegada de Franco Colapinto y la Fórmula 1, en el marco del evento organizado por Mercado Libre. La plataforma de comercio electrónico y fintech presenta Mercado Libre presenta: Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026.
Preparadas especialmente para este evento, la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento se transformarán en un circuito callejero de 2 kilómetros donde el piloto argentino manejará el monoplaza de Formula 1 E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8 y con el branding oficial del BWT Alpine Formula One Team.
Será la primera vez en 14 años que un auto de Fórmula 1 circule por Buenos Aires y un momento único para el automovilismo de Argentina, y la travesía llegará a los fanáticos en el trayecto entre Palermo y Recoleta.
Fan Zone: horarios, ingreso y más detalles
En ese contexto, el Fan Zone será uno de los grandes puntos de encuentro de la jornada: un espacio especialmente diseñado para vivir la experiencia completa del evento, con entretenimiento, shows en vivo, gastronomía, activaciones de marcas y propuestas interactivas.
Horarios Fan Zone
- 09:00 hs – Apertura Fan Zone
- 11:25 hs – Entrevista a Franco Colapinto por Juan Fossaroli
- 11:50 hs – Show musical: Soledad
- 12:45 hs – Safety Car | Run I (en pista)
- 13:55 hs – Show musical: Luck Ra
- 14:30 hs – Safety Car | Run II (en pista)
- 15:15 hs – Safety Car | Run III (en pista)
- 15:55 hs – Truck Tour (en pista)
- 16:15 hs – Fin
Además, la oferta gastronómica del Fan Zone estará curada especialmente por Salt, con opciones aptas para celíacos, veganos y vegetarianos, además de alternativas para disfrutar durante la jornada. Una selección de proyectos combinará cocina, creatividad y diversidad de sabores en una experiencia pensada para acompañar cada momento del evento.
Entre las propuestas confirmadas estarán Ácido, Ajo Negro, Auténtico, Café Registrado, Cang Tin, Guapaletas, Hong Kong Style, Mamuschka, MdL, Norimoto, Stain, The Cheesecake Factory x Manifiesto, The Food Truck Store e YPF Full.
Ingresos al predio
Los accesos estarán divididos según el sector de cada entrada:
Ingreso 1 – Av. Freyre y Dorrego
Para asistentes de:
- Motorola Grandstand Dorrego
- Latin Securities Grandstand Libertador
- Mercado Libre Grandstand Monumento
Ingreso 2 – Av. Figueroa Alcorta
Para asistentes de:
- YPF Energía Argentina Trackside
- Claro Trackside Iraola
Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026: objetos prohibidos
Desde la producción informaron que "no estará permitido ingresar con: punteros láser, sustancias ilegales, equipos profesionales de fotografia y video, iPads, tablets y laptops, aerosoles, liquidos inflamables, etc., bebidas alcohólicas y/o latas de cualquier tipo, alimentos y bebidas de cualquier tipo, pirotecnia y explosivos de ningún tipo, armas de todo tipo u objetos punzantes".
Además del road show oficial y los shows musicales, la jornada contará con activaciones especiales de marcas sponsor consolidando una propuesta integral que une deporte, entretenimiento y cultura. Entre los sponsors confirmados se encuentran Mercado Libre, YPF, Latin Securities, Claro, Motorola, PAX Assistance, Green Armor, Mercado Pago, Heineken, Renault, Mobilize Financial Services y Big Box que desarrollarán activaciones especiales durante toda la jornada. Será transmitido por ESPN y Disney+ Plan Premium, media partners oficiales del evento.
Esta iniciativa reafirma el compromiso del Gobierno de la Ciudad con la promoción de eventos deportivos de alcance internacional y consolida su posicionamiento como Capital Mundial del Deporte, además de proyectarla como un centro estratégico de cultura, entretenimiento y grandes eventos globales. Finalmente, se recomienda llegar con anticipación para disfrutar todas las actividades programadas.