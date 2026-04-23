Chaco: denuncian rutas en mal estado y cada vez hay más accidentes Un motociclista de 56 años murió al caerse de su moto mientras circulaba por la Ruta Nacional N°89 y subrayan que el asfalto no está en condiciones. Los vecinos se reúnen para arreglar los baches ante la falta de respuesta del Estado. Por + Seguir en







Las rutas en Chaco, cada vez peor. Redes sociales

La Ruta Nacional N°89 de Chaco se encuentra en muy mal estado y, ahora, falleció un motociclista basilero de 56 años que circulaba por uno de los sectores más perjudicados. Ante esto, los vecinos se juntaron a intentar tapar los baches.

“No hay carteles, no arreglan las rutas y no las van a arreglar más. Un pariente mío y yo tapamos los baches como podemos. Mañana vamos a intentar arreglar la parte del puente”, indicó Kevin González, un vecino de Chaco, en Mañanas Argentinas en C5N.

Y agregó: “Es plata, tiempo, voluntad de nosotros. Nadie reclamó y no van a reclamar. El Gobierno dice que está haciendo las rutas, pero hay videos de no sé qué año. No hay nada. Es mentira que lo estén haciendo. Hay partes de puentes que están feas”.

El conductor fallecido se llama Valdinei Pereira Da Costa y tuvo que ser trasladado al Hospital 4 de Junio de la Presidencia Roque Sáenz Peña, luego de ser asistido en un hospital de Las Breñas. El motociclista sufrió un fuerte golpe en la cabeza.