Maratón solidaria en beneficio de una escuela distinguida como la mejor del mundo El evento se realizará este sábado en el Camino de los Remeros con inscripción gratuita y cupos limitados. Se recibirán kit escolares destinados a la Escuela María de Guadalupe, reconocida internacionalmente por su trabajo de integración social. Por + Seguir en







Maratón solidario en Tigre en beneficio a una escuela distinguida como la mejor del mundo

Este sábado 25 de 8.30 a 18 se llevará adelante el Running Fest, una maratón solidaria que se realizará en el Camino de los Remeros de Tigre, en beneficio de la Escuela María de Guadalupe, elegida como la mejor escuela del mundo en su categoría.

La iniciativa apunta a reunir kits escolares para la institución que trabaja con familias del barrio Las Tunas, en General Pacheco. La escuela fue distinguida en los World’s Best School Prizes 2024 en la categoría “Colaboración con la Comunidad”.

El reconocimiento internacional puso en valor un modelo educativo que articula escuela, familias, organizaciones y voluntarios, generando oportunidades concretas para jóvenes en contextos vulnerables. S

El Running Fest propone, además, una manera distinta de habitar el espacio público: activa, consciente y en contacto con un entorno natural privilegiado, donde el río y el verde marcan el pulso de la jornada.

La inscripción es gratuita, con cupos limitados. Los primeros 200 inscriptos recibirán un kit de entrenamiento.