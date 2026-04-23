23 de abril de 2026 Inicio
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Maratón solidaria en beneficio de una escuela distinguida como la mejor del mundo

El evento se realizará este sábado en el Camino de los Remeros con inscripción gratuita y cupos limitados. Se recibirán kit escolares destinados a la Escuela María de Guadalupe, reconocida internacionalmente por su trabajo de integración social.

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Maratón solidario en Tigre en beneficio a una escuela distinguida como la mejor del mundo

Maratón solidario en Tigre en beneficio a una escuela distinguida como la mejor del mundo

Este sábado 25 de 8.30 a 18 se llevará adelante el Running Fest, una maratón solidaria que se realizará en el Camino de los Remeros de Tigre, en beneficio de la Escuela María de Guadalupe, elegida como la mejor escuela del mundo en su categoría.

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La iniciativa apunta a reunir kits escolares para la institución que trabaja con familias del barrio Las Tunas, en General Pacheco. La escuela fue distinguida en los World’s Best School Prizes 2024 en la categoría “Colaboración con la Comunidad”.

El reconocimiento internacional puso en valor un modelo educativo que articula escuela, familias, organizaciones y voluntarios, generando oportunidades concretas para jóvenes en contextos vulnerables. S

El Running Fest propone, además, una manera distinta de habitar el espacio público: activa, consciente y en contacto con un entorno natural privilegiado, donde el río y el verde marcan el pulso de la jornada.

La inscripción es gratuita, con cupos limitados. Los primeros 200 inscriptos recibirán un kit de entrenamiento.

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¿Dónde se realizará el evento?

Remeros Brickell. Esquiú 450, Camino de los Remeros, Tigre.

Cronograma de actividades:

08:15 hs: Recepción + entrega de kits de entrenamiento (remera running, mochila, merch y regalos de sponsors). Colaboración con Escuela María de Guadalupe.

09:00 hs: Running.

10:30 hs: Desayuno saludable.

12:00 hs: DJ Set Lunch + barra libre

12:30 hs: Almuerzo a las brasas

14:00 hs: Tai Chi junto al río

15:30 hs: Charla “Alimentación saludable. Vida saludable”

16:30 hs: Yoga Sunset.

17:30 hs: DJ Sunset.

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