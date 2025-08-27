Se ponen a la venta las entradas para el último partido de la Selección argentina ante Venezuela: cuánto cuestan El equipo capitaneado por Lionel Messi jugará el último partido en territorio local antes de frente a Venezuela en el Monumental previo a disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Por







Argentina jugará frente a Venezuela el jueves 4 de septiembre en el Monumental Redes sociales

La Selección argentina jugará en septiembre el último partido de local en la doble fecha de Eliminatorias 2026 frente a Venezuela y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer los precios de las entradas.

El encuentro se disputará el próximo jueves 4 de septiembre desde las 20.30 en el estadio Monumental y marcará el último choque de la Albiceleste en suelo argentino previo al Mundial que se disputará el año próximo en Estados Unidos, México y Canadá.

Para dicho choque, Lionel Scaloni difundió una prelista de convocados donde confirma el regreso del capitán, Lionel Messi, tras su ausencia en la última doble fecha FIFA por una lesión, y la gran sorpresa fue la primera citación de José Manuel López, delantero del Palmeiras, con la inclusión de Julio Soler (Bournemouth), Alan Varela (Porto), Claudio Echeverri (Manchester City), Valentín Carboni (Genoa) y Franco Mastantuono (Real Madrid) para que empiecen a tener rodaje.

El equipo campeón del mundo ya se encuentra clasificado para la próxima Copa del Mundo e irá como el ganador de las Eliminatorias, algo que se definió en la última fecha ya que sus escoltas Brasil y Ecuador no pudieron alcanzarlo.

Eliminatorias Sudamericanas: los valores de las entradas para Argentina – Venezuela La venta al público general empezará este miércoles desde las 17. Los precios oscilan entre los 90.000 y los 480 mil pesos, dependiendo de las ubicaciones.