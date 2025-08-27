27 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Se ponen a la venta las entradas para el último partido de la Selección argentina ante Venezuela: cuánto cuestan

El equipo capitaneado por Lionel Messi jugará el último partido en territorio local antes de frente a Venezuela en el Monumental previo a disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Por
Argentina jugará frente a Venezuela el jueves 4 de septiembre en el Monumental

Argentina jugará frente a Venezuela el jueves 4 de septiembre en el Monumental

Redes sociales

La Selección argentina jugará en septiembre el último partido de local en la doble fecha de Eliminatorias 2026 frente a Venezuela y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer los precios de las entradas.

La venta general será el miércoles 27 de agosto por la web de Deportick. 
Te puede interesar:

La Selección, con Messi, juega el último partido de local por las Eliminatorias: cómo y cuándo será la venta de entradas

El encuentro se disputará el próximo jueves 4 de septiembre desde las 20.30 en el estadio Monumental y marcará el último choque de la Albiceleste en suelo argentino previo al Mundial que se disputará el año próximo en Estados Unidos, México y Canadá.

Para dicho choque, Lionel Scaloni difundió una prelista de convocados donde confirma el regreso del capitán, Lionel Messi, tras su ausencia en la última doble fecha FIFA por una lesión, y la gran sorpresa fue la primera citación de José Manuel López, delantero del Palmeiras, con la inclusión de Julio Soler (Bournemouth), Alan Varela (Porto), Claudio Echeverri (Manchester City), Valentín Carboni (Genoa) y Franco Mastantuono (Real Madrid) para que empiecen a tener rodaje.

El equipo campeón del mundo ya se encuentra clasificado para la próxima Copa del Mundo e irá como el ganador de las Eliminatorias, algo que se definió en la última fecha ya que sus escoltas Brasil y Ecuador no pudieron alcanzarlo.

Eliminatorias Sudamericanas: los valores de las entradas para Argentina – Venezuela

La venta al público general empezará este miércoles desde las 17. Los precios oscilan entre los 90.000 y los 480 mil pesos, dependiendo de las ubicaciones.

  • Popular: $90.000.
  • Popular Menor: $29.000.
  • Sívori y Centenario Alta: $158.000.
  • Sívori y Centenario Media: $320.000.
  • San Martin y Belgrano Alta: $260.000.
  • San Martín y Belgrano Baja: $450.000.
  • San Martín Y Belgrano Media: $480.000.

Por su parte, el retiro de tickets se realizará en boleterías del estadio Monumental los siguientes días y horarios:

  • Sábado 30/08: todos los sectores de 9 a 13.
  • Lunes 01/09: todos los sectores de 9 a 15.
  • Martes 02/09: todos los sectores de 9 a 15.
  • Miércoles 03/09: todos los sectores de 9 a 15.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La FIFA dio a conocer fecha y hora del sorteo del Mundial 2026.

FIFA anunció la fecha y el horario del sorteo del Mundial 2026: cuándo y dónde será

La Selección argentina volverá a jugar.

La Selección argentina confirmó los amistosos para cerrar el año: cuándo y dónde se juegan

Carlos Mac Allister no fue el único futbolista que se metió en política.

De la cancha a la rosca: tres ex Selección argentina que coquetearon con la política

Garnacho, decidido, descartó por completo la opción del club bávaro.

Sorpresa por la decisión de Garnacho: le dijo que "no" a este gigante de Europa

Este jugador tuvo un breve paso por la Selección argentina.

Jugó en la Selección argentina y estuvo preso más de un día por racismo

Pasó por la Selección argentina y acaba de anunciar su retiro.

Jugó en la Selección argentina y sorprendió con su confesión: "Tomo pastillas"

Rating Cero

Internaron de urgencia a la Chilindrina.

Internaron de urgencia a la Chilindrina: hay preocupación por su salud

El actor Benedict habló sobre la dieta estricta que debe llevar a cabo en el UCM.

"Es horrible, no me gusta nada" Benedict Cumberbatch reveló cuál es el aspecto que no le gusta de Marvel

¿Cuál es el k-drama que está entre lo más visto?
play

Cuál es el k-drama que está entre lo más visto de Netflix y tiene a todos hablando de sus capítulos

La plataforma incorporó a su catálogo la serie Pecados Inconfesables.
play

Está en Netflix y es una serie adictiva: sube la temperatura, tiene mentiras y videos íntimos

El look de Salazar que compartió en redes sociales.

El look súper al cuerpo de Luciana Salazar que trajo recuerdos de Gatúbela

Jennifer Aniston reflexionó sobre las presiones de Hollywood y las redes sociales.

La impresionante transformación de Jennifer Aniston: su antes y después

últimas noticias

Por los incidentes, 19 personas resultaron heridas

Barbarie en Independiente - U de Chile: el Rojo presentó su descargo ante Conmebol

Hace 4 minutos
play

Alerta en Palermo: bomberos y el SAME cortaron la avenida Juan B. Justo por un escape de gas

Hace 10 minutos
La Justicia rechazó el pedido  de suspensión de juicio y la compensación económica que ofreció Nicolás Mattioli

El hijo de Leo Mattioli irá a juicio por atropellar y matar a una mujer en Santa Fe

Hace 12 minutos
La diputada libertaria Rocío Bonacci sufrió un fuerte accidente en la ruta 9

La diputada libertaria Rocío Bonacci sufrió un fuerte accidente en la ruta 9

Hace 13 minutos
Inter Miami juega el clásico con Orlando City por la League Cup: cómo está Messi de cara a las Eliminatoria

Inter Miami juega el clásico con Orlando City por la League Cup: cómo está Messi de cara a las Eliminatoria

Hace 16 minutos