Tres bebas muertas y una madre bajo sospecha: el escabroso historial de Lucía Sosa

La mujer investigada por la muerte de Isabela, de casi tres años, ya había sido investigada por el fallecimiento de otras dos hijas pero fue absuelta por la justicia junto a su entonces pareja.

La historia de Lucía Sosa , la mujer investigada por la muerte de Isabela, la niña de casi tres años que falleció en Villa Gesell , está atravesada por una serie de episodios familiares y judiciales que se remontan a más de una década. La mujer llegó a tener 10 hijos y, según consta en los antecedentes del caso, al menos tres de sus hijas murieron siendo bebés o niñas pequeñas.

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Los primeros hijos de Sosa fueron fruto de su relación con Javier Picard. Lucas y una hija fueron dados en adopción y, según el testimonio del joven, ambos sufrieron situaciones de violencia. Posteriormente, la pareja tuvo otros dos hijos, un varón y una mujer, que también fueron víctimas de violencia doméstica y terminaron siendo adoptados.

El quinto hijo de la pareja fue Candela Milagros , quien murió en 2013 cuando tenía apenas seis meses. En ese momento, las pericias determinaron que la muerte se había producido por causas naturales y no se inició una investigación penal contra sus padres. Sin embargo, tres años después, la familia volvió a quedar bajo la lupa de la Justicia.

En 2016 murió Yazmín , otra de las hijas de Sosa y Picard, cuando tenía 11 meses. El fallecimiento derivó en una investigación penal y tanto la mujer como su entonces pareja permanecieron algunos días prófugos antes de quedar a disposición de la Justicia.

Durante el proceso se realizaron pericias médicas y forenses para determinar las causas de la muerte y establecer si había existido violencia o maltrato. La investigación también contempló distintas hipótesis vinculadas con las circunstancias del fallecimiento de la niña.

Sosa y Picard permanecieron detenidos durante cerca de dos años mientras avanzaba el proceso judicial. Finalmente, en 2018 ambos fueron absueltos al considerar los jueces que no existían pruebas suficientes para atribuirles responsabilidad penal por la muerte de la menor. La sentencia estableció que no se había podido acreditar que el fallecimiento hubiera sido consecuencia de maltrato.

La absolución no significó, sin embargo, que la familia recuperara la convivencia con los hijos que permanecían bajo su cuidado. La Justicia de Familia dispuso medidas de protección y retiró la guarda de los niños.

Después de aquel proceso, Sosa dejó Mar del Plata y se instaló en Villa Gesell. Allí inició una nueva relación con Héctor Aguirre, con quien tuvo dos hijos más: un niño de cuatro años y, posteriormente, Isabela, quien murió esta semana. El menor quedó bajo el resguardo de otra familia.

La muerte de Isabela volvió a activar una investigación judicial. La niña fue trasladada al Hospital Municipal Arturo Illia sin signos vitales y, pese a las maniobras de reanimación realizadas durante más de 40 minutos, los médicos no pudieron salvarla. Según declaró Sosa, la menor había sufrido una broncoaspiración mientras tomaba una mamadera.

El caso quedó en manos del fiscal Juan Pablo Calderón y los peritajes forenses serán determinantes para establecer las causas de la muerte y determinar si existió alguna conducta que pudiera haber contribuido al fallecimiento.

El testimonio de Lucas, uno de sus hijos biológicos: "A mí también me quiso matar"

Lucas Ruiz, uno de los hijos biológicos de Sosa, habló con C5N y aseguró que durante su infancia fue víctima de situaciones de violencia. Según relató, cuando tenía apenas 21 días de vida sufrió un grave cuadro respiratorio y debió ser internado en un hospital de Mar del Plata. El joven sostuvo que se trató de un intento de asesinato y afirmó que una de sus hermanas también habría sido víctima de un episodio similar. Tras aquella internación, fue separado de su familia biológica y quedó bajo la guarda de una mujer vinculada a Hogares de Belén.

En su testimonio, Lucas afirmó que su madre biológica "hizo mucho daño" y que también sufrió violencia durante los encuentros que debía mantener con su familia. Contó que durante años tuvo que regresar a la vivienda de sus padres biológicos y que esos momentos le provocaban miedo. También cuestionó el accionar de los organismos que intervenían en su caso y aseguró que, pese a haber expresado durante años que no quería regresar con su familia de origen, sentía que no era escuchado.

Tras conocer la muerte de Isabela, Lucas decidió volver a hablar públicamente y reclamó que la Justicia avance en la investigación. El joven aseguró que no tiene dudas sobre la responsabilidad de su madre biológica en la muerte de sus tres hermanas y sostuvo que los fallecimientos tuvieron un patrón similar.

Además, apuntó contra Javier Picard y afirmó que, aunque él ejercía la violencia física, era Sosa quien, según su versión, planificaba las situaciones. Sus dichos forman parte de su testimonio público y deberán ser contrastados con las pruebas de la investigación judicial en curso.