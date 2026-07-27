El salario pretendido aumentó un 10,5% en el primer semestre y quedó por debajo de la inflación

Las pretensiones económicas de los postulantes a empleos acumularon un alza inferior al Índice de Precios al Consumidor durante los primeros seis meses de 2026. La brecha entre ambos indicadores alcanzó los 6,3 puntos porcentuales.

Durante el primer semestre de 2026 , el salario requerido por los postulantes a empleos en el mercado laboral argentino registró un incremento acumulado del 10,5%, una cifra que se ubicó 6,3 puntos porcentuales por debajo de la inflación , que fue de 16,8% para el mismo periodo, según un informe de la plataforma Bumeran.

"La brecha entre inflación y salario pretendido sugiere que l as personas trabajadoras están ajustando sus expectativas a una economía distinta . El foco ya no parece estar únicamente en recuperar poder adquisitivo, sino también en encontrar oportunidades laborales sostenibles" , explicó Federico Barni, CEO de Bumeran.

La remuneración pretendida promedio alcanzó los $1.877.862 mensuales en junio , con una suba del 3,99% respecto a mayo. Solo en los meses de febrero y junio el incremento salarial solicitado superó al índice inflacionario, mientras que en enero y abril los requerimientos sufrieron descensos.

En el sexto mes del año, las pretensiones para posiciones de supervisor y jefe promediaron los $2.686.899. A su vez, los salarios requeridos para los segmentos senior y semi senior alcanzaron los $1.899.599, y para las posiciones junior, $1.365.600.

En el segmento junior, el área de Marketing y Comunicación registró el mayor incremento acumulado con un 19,84% . Luego se ubicaron Recursos Humanos , con un 14,72% , y Tecnología y Sistemas , con un 13,82% .

Las posiciones con pretensiones más altas para niveles semi senior y senior correspondieron a la categoría de Gerencia y Dirección General, con $3.750.000 mensuales. En contraste, las solicitudes más bajas se detectaron en los puestos de camareros, con $850.000 para la categoría junior.

La brecha salarial por género también reflejó disparidades a lo largo del semestre. En junio, los hombres solicitaron un sueldo promedio de $1.938.667 y las mujeres pidieron $1.803.119, una diferencia del 7,52% a favor de los postulantes masculinos.

Esta disparidad entre géneros se acentúa en los puestos de mayor jerarquía. Mientras que en los niveles junior la diferencia es de un 2,72%, en las categorías de supervisor o jefe la brecha salarial trepa a un 13,99%.