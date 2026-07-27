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El durísimo video de Luck Ra contra La Joaqui tras los rumores de ruptura

El cordobés subió a su cuenta de TikTok dos posteos con frases muy particulares en medio de las versiones de separación.

Luck Ra contra La Joaqui.

Luck Ra contra La Joaqui.

Redes sociales

Los rumores de separación entre Luck Ra y La Jaoqui continúan y ahora los que foguean la teoría son los propios protagonistas. Sucede que una serie de videos que publicó el cordobés a su cuenta de Tiktok dieron qué hablar. ¿Quedó todo mal entre ellos?

El picante ida y vuelta que tuvieron los dos cantantes.
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"Nunca indirecta": el intercambio de posteos picantes de La Joaqui y Luck Ra en medio de los rumores de separación

La relación entre los cantantes de música urbana fue muy pública desde el inicio y se mostraron juntos en todos los programas y sus redes sociales. Por eso, ahora es noticia que no se muestren ni tampoco se comenten en las redes sociales.

En medio de estos cambios, Luck Ra publicó un video que decía: “Me sé el camino de una casa que no voy a volver a pisar” y en otro utilizó la frase: “Qué me importa dónde estoy, adónde voy y qué carajo voy a hacer. Mientras me tenga a mí, todo va a estar bien”.

Si bien ninguno de los dos se pronunció al respecto, los usuarios en las redes sociales aseguraron que algo pasaba entre ellos y ellos no paran de confirmarlo.

Dónde comenzaron los rumores de separación

Una serie de llamativos movimientos en sus redes sociales que despertó la atención de sus seguidores y alimentó las versiones de una crisis que podría marcar el final de una de las parejas más queridas del ambiente musical.

Las especulaciones comenzaron cuando desde una cuenta “Lo más popu” recopiló y mostró varios indicios que marcaban el distanciamiento. Según revelaron, La Joaqui y Luckra dejaron de interactuar en sus redes sociales, señal que llamó la atención porque la pareja se enviaban mensajes tiernos a través de sus publicaciones con frecuencia.

Además, el cantante compartía fotos de distintos momentos junto a Joaquina y a los dos hijos que ella tuvo con una pareja anterior. Las imágenes reflejaban la relación consolidada, por lo que los rumores de separación tomaron por sorpresa a quienes seguían de cerca su historia de amor.

Noticia en desarrollo.-

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