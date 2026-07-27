Escala la tensión: el canciller de Brasil calificó de "graves e inaceptables" los dichos de Javier Milei sobre Lula da Silva Mauro Vieira criticó las expresiones del libertario durante una convención del Partido Liberal en San Pablo, donde apoyó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Sin embargo, tratándose de socios comerciales estratégicos, buscó conciliar y aclaró que "debemos trabajar para lograr el entendimiento entre las naciones, y la diplomacia se basa en eso, en el diálogo". Por Agregar C5N en









"Debemos trabajar para lograr el entendimiento", expresó el canciller Vieira. Twitter (@ItamaratyGovBr)

En plena escalada de tensión diplomática, el canciller de Brasil, Mauro Vieira, tildó de “graves e inaceptables” los dichos del presidente Javier Milei sobre su par Luiz Inácio "Lula" da Silva, al que había calificado de “ladrón” y “presidiario”. Sin embargo, tratándose de socios comerciales estratégicos, buscó conciliar y aclaró que "debemos trabajar para lograr el entendimiento entre las naciones, y la diplomacia se basa en eso, en el diálogo”.

"Las declaraciones del presidente de Argentina fueron muy graves y generaron una muy mala recepción. Dichas declaraciones fueron críticas y muy agresivas hacia el gobierno brasileño, el pueblo brasileño, las instituciones, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el propio Presidente de la República. Constituyeron una injerencia en los asuntos internos, en los asuntos nacionales", expresó el funcionario en diálogo con TV Globo.

"La retirada de los embajadores es una medida muy seria. En este contexto de preservación, no vamos a hacer eso ahora. Necesitamos explicaciones del gobierno argentino: ¿por qué el presidente de Argentina vino a territorio brasileño para hacer este tipo de declaraciones, tan duras, groseras e inaceptables?", planteó.

Tras los ataques de Milei, Lula llamó a consultas al embajador de Brasil en Argentina El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decidió llamar a consultas a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, luego de los duros ataques que Javier Milei lanzó contra el mandatario brasileño durante un acto en apoyo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro en San Pablo. La convocatoria fue dispuesta por el canciller Mauro Vieira y comunicada formalmente a la representación diplomática argentina.

La decisión de Brasil se conoció después de que Milei participara de una convención del Partido Liberal (PL). Durante su discurso, el mandatario argentino volvió a cargar contra Lula y cuestionó también al Poder Judicial brasileño por la situación de Jair Bolsonaro.

En una exposición de unos 25 minutos, Milei se refirió al presidente de Brasil con expresiones como “el zurdo”, “el ladrón” y “el presidiario”. Además, lo responsabilizó por una supuesta intervención en las elecciones argentinas de 2023 para favorecer al entonces candidato oficialista Sergio Massa. “Tenía un vecino que se metía en la política de Argentina para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda”, sostuvo el jefe de Estado argentino, en una nueva acusación contra Lula por una presunta injerencia en los comicios. Milei también cuestionó la condena a Jair Bolsonaro, quien recibió una pena superior a 27 años de prisión por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado contra Lula. En ese contexto, criticó al juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal, y apuntó contra él con fuertes descalificaciones. Noticia en desarrollo.-