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Kristalina Georgieva en la Argentina: tras el encuentro con Caputo, la titular del FMI se reune con Javier Milei

La titular del Fondo Monetario Internacoinal (FMI) arribó este lunes al país para una gira de tres días, en los que tendrá encuentros con el Presidente, funcionarios del Gobierno y empresarios del sector privado. También visitará Vaca Muerta.

- 27 de julio 2026 - 10:52
Kristalina Georgieva en la Argentina: cumbre con Javier Milei y reunión con el Gabinete
Kristalina Georgieva en la Argentina: cumbre con Javier Milei y reunión con el Gabinete

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La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegó este lunes a la Argentina para mantener una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, en el marco de una jornada que tendrá al organismo internacional y al programa económico del Gobierno en el centro de la escena. El encuentro está previsto para las 14 y será seguido de una reunión de Gabinete ampliado, con la participación de funcionarios del equipo económico y otros integrantes del Ejecutivo.

La visita de Georgieva se producirá mientras el Gobierno busca avanzar en el cumplimiento de las metas acordadas con el FMI y sostener el vínculo con el organismo, en un escenario en el que la marcha de la economía continúa siendo una de las principales preocupaciones de la administración de Milei. La reunión también tendrá un fuerte contenido político para el oficialismo, que busca mostrar el respaldo internacional a su programa económico y proyectar su gestión con la mira puesta en 2027.

La llegada de la titular del Fondo también generará una jornada de protestas en las calles. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA A) convocaron a una movilización hacia el Ministerio de Economía para repudiar la presencia de la delegación del organismo en el país.

La concentración está prevista para las 14 y se desarrollará bajo fuertes críticas al vínculo entre el Gobierno y el FMI. Desde la UTEP cuestionaron la llegada de la misión y denunciaron que el organismo busca "profundizar la dependencia", mientras que la CTA Autónoma calificó la visita como "injerencista" y reclamó el fin de la presencia del Fondo en la Argentina.

A lo largo de toda la jornada, seguiremos minuto a minuto las actividades de Georgieva, su encuentro con Milei, la reunión con funcionarios del Gobierno y la movilización convocada contra el FMI.

Georgieva destacó los avances económicos y advirtió sobre los desafíos que enfrenta la Argentina

En conferencia de prensa que compartió con el ministro de Economía, Luis Caputo, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, valoró los avances alcanzados por el Gobierno en materia económica y financiera, aunque remarcó que todavía persisten desafíos. En ese sentido, señaló que será clave que el crecimiento llegue a un sector más amplio de la sociedad y planteó la necesidad de mejorar las condiciones de acceso al crédito para pequeñas empresas y familias, con el objetivo de impulsar la creación de empleo y el consumo.

El mensaje de Georgieva al llegar a la Argentina

"¡Hola desde Buenos Aires! Me entusiasma conectar con gente de toda Argentina y conocer más sobre las oportunidades y ambiciones del país. Desde la innovación hasta la energía, Argentina tiene un enorme potencial para impulsar el crecimiento, crear empleos y construir un futuro más próspero", publicó la directora del FMI en su cuenta de X al llegar a la Argentina.

Kristalina Georgieva llegó al ministerio de Economía para reunirse con Caputo

Minutos antes de las 12 del mediodía la directora del FMI arribó al ministerio de Economía donde mantendrá una reunión con el ministro Luis Caputo. Se espera que a las 13 horas ambos encabecen una conferencia para dar detalles de la visita y del acuerdo entre Argentina y el Fondo.

Ex director del FMI desestimó una nueva línea de crédito para Argentina

"No creo que esté en la idea del Fondo que haya una nueva línea de crédito, dado que Argentina es el principal deudor del FMI", expresó el exdirector del FMI para el hemisferio occidental, Claudio Loser, en comunicación con C5N.

Marchas al Ministerio de Economía en rechazo a la visita de Kristalina Georgieva

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA A) se movilizarán este lunes al Ministerio de Economía para repudiar la visita de una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La concentración está prevista para las 14 y fue convocada por ambas organizaciones con críticas al vínculo entre el Gobierno y el organismo internacional. Desde la UTEP señalaron que la protesta será en rechazo a la llegada de la misión del Fondo, a la que acusaron de buscar "profundizar la dependencia". Por su parte, la CTA llamó a movilizarse contra lo que definió como una visita "injerencista" y reclamó la salida del FMI de la Argentina.

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