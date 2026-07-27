Kristalina Georgieva en la Argentina: tras el encuentro con Caputo, la titular del FMI se reune con Javier Milei

Marchas al Ministerio de Economía en rechazo a la visita de Kristalina Georgieva

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA A) se movilizarán este lunes al Ministerio de Economía para repudiar la visita de una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La concentración está prevista para las 14 y fue convocada por ambas organizaciones con críticas al vínculo entre el Gobierno y el organismo internacional. Desde la UTEP señalaron que la protesta será en rechazo a la llegada de la misión del Fondo, a la que acusaron de buscar "profundizar la dependencia". Por su parte, la CTA llamó a movilizarse contra lo que definió como una visita "injerencista" y reclamó la salida del FMI de la Argentina.