Kristalina Georgieva en la Argentina: tras el encuentro con Caputo, la titular del FMI se reune con Javier Milei

Georgieva destacó los avances económicos y advirtió sobre los desafíos que enfrenta la Argentina
En conferencia de prensa que compartió con el ministro de Economía, Luis Caputo, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, valoró los avances alcanzados por el Gobierno en materia económica y financiera, aunque remarcó que todavía persisten desafíos. En ese sentido, señaló que será clave que el crecimiento llegue a un sector más amplio de la sociedad y planteó la necesidad de mejorar las condiciones de acceso al crédito para pequeñas empresas y familias, con el objetivo de impulsar la creación de empleo y el consumo.