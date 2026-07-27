Tuvo una separación conflictiva con uno de los hombres más seductores de Argentina y ahora fue mamá

La empresaria y maquilladora profesional Sofía Aldrey volvió a convertirse en noticia, aunque esta vez por un motivo completamente distinto al escándalo que marcó su ruptura con Federico Bal en 2023 . La empresaria e influencer anunció el nacimiento de Marco , su primer hijo, con una emotiva publicación en sus redes sociales que rápidamente cosechó miles de reacciones y mensajes de cariño.

La marplatense compartió un álbum de imágenes desde la clínica junto al recién nacido y acompañó las fotografías con un profundo mensaje. "Hace unos días mi mundo se frenó un instante. Todo se detuvo, como si el contador del tiempo empezara de nuevo. Todo cobró sentido. Un instante mágico. Único. Maravilloso. Realmente un milagro, el milagro de la vida. Nació Marco" , escribió.

Más adelante agregó: "Jamás creí que existiese un sentimiento igual. Tanto amor es difícil de describir con palabras. Bienvenido a este lado del mundo, bebito. Te prometo que vamos a cuidarte y hacerte muy feliz" .

El nacimiento de Marco representa además el cierre simbólico de una etapa marcada por el dolor y el comienzo de una nueva historia junto a Ignacio "Nacho" Vivas , padre del bebé. Desde que confirmó su embarazo meses atrás, Sofía mostró apenas algunos momentos de la gestación, manteniendo el perfil bajo que eligió luego del escándalo sentimental que protagonizó con el hijo de Carmen Barbieri . Aquella decisión de preservar su intimidad se mantuvo hasta el nacimiento de su hijo, cuando decidió compartir públicamente la felicidad que atraviesa.

Quien también reaccionó con afecto fue Carmen Barbieri , que durante el embarazo había expresado públicamente su alegría por el presente de su exnuera. "Me dio mucha alegría, de verdad" , aseguró la conductora, al tiempo que recordó el cariño que mantiene por la familia Aldrey y evitó reabrir viejas polémicas relacionadas con su hijo. Incluso manifestó que siempre le deseó lo mejor a Sofía y destacó que atravesaba un momento de enorme felicidad con la llegada de su primer bebé.

Sofía Aldrey, junto a su hijo recién nacido, Marco. Instagram @sofialdrey

Por qué se separaron Fede Bal y Sofía Aldrey

La historia entre Fede Bal y Sofía Aldrey terminó de la manera más explosiva durante el verano de 2023, cuando salió a la luz un entramado de presuntas infidelidades que rápidamente copó los programas de espectáculos. Según trascendió en aquel momento, la marplatense descubrió conversaciones comprometedoras del actor mediante la sincronización de distintos dispositivos inteligentes conectados al WiFi del hogar, episodio que fue bautizado popularmente como el "LavarropasGate" y se convirtió en uno de los escándalos mediáticos más recordados de los últimos años.

Las versiones indicaban que Aldrey encontró numerosos chats con distintas mujeres, situación que provocó una ruptura inmediata después de casi tres años de relación. Aunque Fede Bal evitó brindar demasiados detalles públicamente, reconoció en su momento el difícil momento personal que atravesaba. "Estoy muy triste y angustiado", declaró cuando confirmó la separación, sin profundizar sobre las acusaciones que circulaban en los medios.

Con el paso del tiempo, Sofía eligió no alimentar el conflicto y redujo drásticamente sus apariciones públicas. En distintas entrevistas posteriores reconoció el profundo impacto emocional que tuvo descubrir aquellas conversaciones y dejó entrever que el diálogo posterior con el actor no logró reparar el daño sufrido. Desde entonces decidió concentrarse en su vida personal, su trabajo y su nueva relación sentimental, alejándose de los escándalos televisivos que durante meses dominaron la agenda del espectáculo argentino.