Se cumplen seis años de la muerte de Diego Maradona: los emotivos mensajes del mundo del fútbol El astro argentino falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años por un edema agudo de pulmón e insuficiencia cardíaca aguda. Su legado imborrable aún continúa y se mantiene presente en cada rincón. Por Agregar C5N en









Maradona murió el 25 de noviembre de 2020. Redes sociales

Este 25 de noviembre se cumplen seis años de la muerte de Diego Armando Maradona. Boca fue el primer club en recordarlo, junto a la Asociación del Fútbol Argentino, ratificando su legado eterno en el corazón de los hinchas.

"En cada triunfo, en cada rezo, en los tatuajes y en las banderas: siempre presente en el corazón de los bosteros. Te extrañamos, Pelu", escribieron en las redes del club de la Ribera. En el posteo además adjuntaron fotos de distintos partidos en los que se pueden apreciar banderas con la cara del 10.

En cada triunfo, en cada rezo, en los tatuajes y en las banderas: siempre presente en el corazón de los bosteros.



Te extrañamos, Pelu pic.twitter.com/3K9PG526xg — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 25, 2026 Le siguió la Asociación del Fútbol Argentino, quien compartió una nota extensa en su sitio oficial recalcando la importancia del astro argentino en su paso como futbolista y también como entrenador.

"Diego fue mucho más que un futbolista extraordinario. Con la camiseta de la Selección Argentina protagonizó momentos que quedaron grabados para siempre en la historia, alcanzó la cima del fútbol mundial en México 1986 y se convirtió en uno de los máximos símbolos de la identidad futbolística argentina", escribieron.

Con un cierre emotivo, desde la AFA concluyeron: "A seis años de aquel 25 de noviembre, la Asociación del Fútbol Argentino recuerda y homenajea a quien llevó los colores de nuestra Selección a lo más alto y dejó una marca imborrable en la historia del deporte. Porque hay futbolistas que construyen grandes carreras y otros que, como Diego, terminan convirtiéndose en parte de la identidad de un país. Diego Armando Maradona. Seis años después, su historia sigue viva".