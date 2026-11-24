River acelera por Tomás Palacios: las negociaciones con Inter de Milán y los detalles del pase El Millonario busca reforzar la defensa de cara a 2027 y avanzó firme por el zaguero de Estudiantes, cuya ficha pertenece al club italiano. El futbolista dio su visto bueno para vestir la camiseta de Núñez. Por Agregar C5N en









El pase del defensor de 23 años pertenece a Inter de Milán. Instagram/palaciostomi_

River Plate puso en marcha el plan de refuerzos para el mercado de pases de 2027 e inició negociaciones avanzadas por Tomás Palacios, actual jugador de Estudiantes. La dirigencia del conjunto de Núñez intensificó los contactos directamente con las autoridades del Inter de Milán, dueño de la ficha del defensor, para lograr su incorporación. Un factor determinante en las tratativas es que el propio futbolista de 23 años dio su consentimiento y el visto bueno para que se avance en la transferencia hacia el club millonario.

Actualmente, el marcador central se encuentra a préstamo en el Pincha hasta el 31 de diciembre de 2026. En el conjunto platense se consolidó como una pieza clave de la última línea en una temporada donde disputó 35 partidos oficiales y alcanzó la final de la Copa Libertadores de América, la cual jugará este sábado frente a Palmeiras en Montevideo. Aunque el equipo que dirige el Cacique Medina contaba con una opción de compra, su ejecución resulta muy difícil, por lo que Núñez aceleró las gestiones antes de que se defina su futuro tras el certamen continental.

[EXCLUSIVO} #River tiene negociaciones avanzadas por Tomás Palacios



#River buscará adquirir de manera definitiva al central zurdo de 23 años



El Sábado sería su último partido en #EDLP



El futbolista prestó conformidad para que avancen las tratativas con #Inter pic.twitter.com/fC4Y0FGiFa — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) November 24, 2026 En el aspecto económico, la cotización del jugador se ubica entre los 6 y 8 millones de euros. Mientras que el Nerazzurri tasa al zaguero en 6 millones de euros, su valor de mercado asciende a los 8 millones según sitios especializados. La intención de River apunta a intentar cerrar una compra definitiva o acordar un préstamo con opción de compra, según informó el periodista Germán García Grova.

Surgido de Costa Brava de General Pico y con pasos por Talleres, Independiente Rivadavia y Monza, Palacios destaca por sus 1,96 metros de altura y su perfil zurdo. Sus actuaciones como segundo marcador central e incluso lateral izquierdo captaron la atención de Lionel Scaloni, quien lo convocó a la Selección argentina. Su debut oficial con la Albiceleste ocurrió el pasado 3 de octubre en la goleada por 7-0 ante Burkina Faso disputada en el Estadio Monumental.

La llegada del zaguero pampeano responde a la necesidad del cuerpo técnico de reforzar la zaga central ante posibles salidas en el plantel. Además del interés por Palacios, en Núñez también analizan otras alternativas para la defensa, como el joven paraguayo Mauro Coronel, de 18 años y perteneciente a Nacional de Asunción. De esta forma, River busca asegurar a su principal objetivo defensivo antes de iniciar la próxima pretemporada.