El delantero, que despertó el interés del Xeneize en varias oportunidades, se refirió a su futuro en el fútbol mientras es una de las figuras de Roma.

El delantero Paulo Dybala, quien generó el interés de Boca en contratarlo especialmente en el último mercado de pases, reveló que le gustaría retirarse en Roma, aunque remarcó la dinámica frenética del fútbol, sobre todo en el futuro de los jugadores. Además, destacó el presente del equipo italiano.

Dybala brindó una conferencia de prensa en la previa del partido contra Paris Saint Germain (PSG) por la fase liga de la Champions League y manifestó su deseo de finalizar su carrera en la Loba. "Espero cerrar mi carrera en Roma. Para mí, sería muy bonito. Llegué a los 18 años y no me veo en ningún otro lugar", expresó.

En tanto, pese a su intención, advirtió por la volatilidad de los mercados de pases: "El fútbol muchas veces tiene cambios, especialmente en este fútbol más moderno donde hay muchas idas y vueltas, y sin embargo disfruto. Ahora tengo un año de contrato acá y disfruto este momento, de lo que está haciendo el equipo, y luego veremos".

Los dichos del delantero de 33 años fueron lamentados por distintos hinchas de Boca en las redes sociales debido a que es considerado como un futbolista de alta jerarquía y una hipotética llegada reforzaría el peso ofensivo del equipo, que se consagró campeón de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro y antes también se quedó con la Tabla Anual.

"ESPERO CERRAR MI CARRERA EN LA ROMA... NO ME VEO EN NINGÚN OTRO LUGAR" La Joya Dybala y el sueño de retirarse en el equipo italiano pic.twitter.com/aYIyetDUoJ

Dybala desembarcó en Roma en julio de 2022 y acumula 149 partidos con 45 goles y 34 asistencias. Previamente jugó en Instituto de Córdoba (2011-2012), Palermo (2012-2015) y Juventus (2015-2022), mientras que también disputó varios encuentros con la Selección argentina.

Alerta en Boca: Leandro Paredes se hizo estudios tras desmayarse en Colombia

El volante y capitán de Boca, Leandro Paredes, encendió las alarmas en el club tras sufrir un desmayo en Barranquilla minutos después de haberse consagrado campeón de la Copa Sudamericana al vencer por 2-0 a Atlético Mineiro. El mediocampista de 31 años había sido reemplazado a los 13 minutos del segundo tiempo por Tomás Belmonte y debió ser atendido en el banco de suplentes debido a las exigentes condiciones climáticas. Sin embargo, mientras brindaba una entrevista televisiva post partido, sufrió una descompensación producto de un cuadro de golpe de calor y deshidratación.

Tras recibir la atención correspondiente y regresar de madrugada al hotel para llevar tranquilidad a sus compañeros, el propio futbolista le restó dramatismo al episodio al bromear con que se había tratado de "un mareo por tantas vueltas juntas". No obstante, el incidente obligó a modificar la logística del viaje de retorno a la Argentina: el entrenador Rodolfo Arruabarrena decidió que la delegación pasara la noche en Colombia, por lo que el plantel recién aterrizó en Buenos Aires en las primeras horas del lunes.

A pesar del susto del fin de semana, el volante central pudo entrenarse con normalidad a la par del grupo y manifestó su firme deseo de no perderse el próximo compromiso. Sin embargo, su titularidad aún no está garantizada y quedará supeditada a una evaluación conjunta entre el cuerpo médico y el director técnico. Arruabarrena conoce bien la insistencia de su capitán por jugar a toda costa -recordando antecedentes como cuando regresó prematuramente de un desgarro ante Vasco da Gama-, pero esperará la evolución física definitiva para tomar una decisión.

La resolución final se conocerá en las próximas horas de cara al partido de este miércoles a las 21 en La Bombonera, donde Boca recibirá a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Mientras los hinchas siguen de cerca el estado de salud del referente xeneize, el cuerpo técnico definirá si saldrá desde el arranque o si se le otorgará descanso tras el desgaste del viaje y la competencia internacional.