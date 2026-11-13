13 de noviembre de 2026 Inicio
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Se conoció la sanción contra Jesús Owono tras la trágica muerte de Jesús de Miguel en España

El Comité de Disciplina de la RFEF aplicó la sanción máxima al arquero del Andorra por la violenta acción que provocó el fallecimiento del delantero del Tenerife.

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El futbolista ecuatoguineano tiene 25 años.

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La Liga Hypermotion / NurPhoto
Jugadores del CD Tenerife y del FC Andorra rodean al jugador Jesús de Miguel.
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La resolución del organismo encuadró el suceso como una infracción grave contemplada en el artículo 102 del Código Disciplinario de la RFEF, aplicando el grado máximo de la pena fijada. El acta elaborada por el árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández detalló que la tarjeta roja directa se debió a un impacto brusco con la pierna en alto y uso de fuerza excesiva estando el balón en disputa. Asimismo, la dirigencia del club Andorra confirmó que no apelará la medida y acatará plenamente el castigo, lo que mantendrá al arquero al margen de la competición hasta febrero como mínimo.

El trágico episodio conmocionó al fútbol español e internacional cuando De Miguel intentaba controlar la pelota en la mitad de la cancha y recibió el impacto directo de Owono con su rodilla en el pecho. El atacante madrileño de 30 años cayó tendido sobre el césped y recibió asistencia de urgencia antes de ser derivado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria, donde horas más tarde se constató su deceso.

En el aspecto humano, el entrenador del FC Andorra, Carles Manso, sostuvo que el arquero ecuatoguineano está atravesando "los peores momentos de su vida" y desmintió tajantemente las versiones que hablaban de un retiro definitivo de la actividad profesional. Por su parte, Owono emitió un comunicado en el que manifestó su inmenso dolor por la pérdida de su colega y aseguró que afrontará todo lo que corresponda con el mayor respeto hacia la familia de la víctima.

Más allá de la resolución en el ámbito deportivo, la Policía Nacional española mantiene abierta una investigación judicial sobre el hecho, en la cual la Fiscalía podría intervenir ante la posible comisión de un delito de homicidio imprudente. Mientras tanto, LaLiga Hypermotion reanuda su fixture entre homenajes generalizados y el emotivo retorno del CD Tenerife a su estadio, el Heliodoro Rodríguez López, en su primer compromiso como local tras la tragedia.

La resolución del Comité de Disciplina

El Comité de Disciplina, como órgano independiente dentro de la estructura federativa, ha acordado sancionar con doce partidos de suspensión a Jesús Lázaro Ferrer Owono, jugador del FC Andorra, por la acción producida en el CD Tenerife – FC Andorra. Doce partidos es la sanción más alta que el Código Disciplinario permite para los hechos descritos en el acta arbitral.

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