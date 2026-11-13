13 de noviembre de 2026 Inicio
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Mundial 2030: la razón por la cual Argentina, Uruguay y Paraguay jugarán las Eliminatorias a pesar de ser países anfitriones

Los tres seleccionados ya están clasificados para la próxima Copa del Mundo pero igual serán parte de la fase eliminatoria de la Conmebol. ¿Ponen en riesgo su participación?

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Estas serán Eliminatorias especiales para Argentina

Estas serán Eliminatorias especiales para Argentina, Uruguay y Paraguay.

Télam

Si bien los seleccionados de Argentina, Paraguay y Uruguay serán los primeros en recibir en su casa los partidos de la Copa del Mundo de 2030, luego el certamen continuará en España, Portugal y Marruecos.

El experimentado uruguayo tiene 38 años.
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Esa ventaja deportiva no termina en el envión que suele otorgar la localía, sino que les permitirá a los tres seleccionados estar tranquilos sabiendo que su participación ya está garantizada.

¿Entonces por qué van a disputar las Eliminatorias sudamericanas? A diferencia de épocas anteriores, la Conmebol decidió que disputen la clasificación pero con una aclaración importante.

La Albiceleste, la Guaraní y la Charrúa jugarán y sumarán puntos como los otros siete seleccionados, pero liberarán cupos si terminan en los puestos de clasificación.

¿Qué sucede si terminan en los primeros lugares?

Las tres selecciones disputarán sus encuentros en el formato habitual -todos contra todos, ida y vuelta- , pero "liberarán cupos" si terminan en los puestos de clasificación. Esto hace que, si una de ellas termina en los primeros puestos de la tabla, no tomará ese cupo, por lo que habría un cambio en los destinos de los demás.

Esto haría que el quinto seleccionado -que debería ir al repechaje- quede directamente clasificado y sería el sexto el que ocupe su lugar en la repesca.

La ventaja para los entrenadores de los anfitriones es que podrán probar a su jugadores en partidos intensos, sin clasificaciones en juego, con vista a la Copa del Mundo.

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