Remedios de Escalada: tres horas después del estallido, los bomberos no logran contener las llamas

Una cuadrilla realizaba trabajos de renovación de redes cuando una máquina dañó uno de los caños. En el lugar interviene personal de bomberos para tratar de sofocar el fuego y de Defensa Civil.

Una terrible explosión tuvo lugar en la localidad de Remedios de Escalada , en momentos en que trabajadores de una cuadrilla estaban realizando un túnel en la vereda. Por la onda expansiva y los daños generados, se reportaron al menos 20 heridos, cinco de ellos de gravedad, tres locales afectados y las autoridades tuvieron que evacuar un geriátrico.

Según relatan los vecinos, la explosión se produjo cerca de la esquina de Beltrán y Del Valle Iberlucea, cuando una máquina averió uno de los caños. El hecho, según comentaron, tuvo lugar en una fiambrería ubicada en una zona muy céntrica de la localidad, que se encuentra sin luz.

Debido a la gravedad del hecho, acudieron personal del SAME y también de la Policía Bonaerense, a la vez que se suman dotaciones de Bomberos de municipios cercanos de Zona Sur. En paralelo se realizan los trabajos no solo de mitigación del fuego, sino también de evacuar a los vecinos, habilitando cada vez más espacios para derivarlos.

La información oficial de la empresa Metrogas detalló que el personal "realizaba trabajos de renovación de redes en el partido de Lanús y una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, lo que derivó en una explosión".

Las autoridades y los vecinos están expectantes y atentos por una posible réplica de la explosión: se piden entre ellos calma en medio de la fuerte tensión por el incendio y las enormes llamas que se produjeron. Metrogas ordenó el corte de gas de inmediato para evitar que el fuego se propague por las casas, aunque casi una hora y media después no lo hizo; a la vez que el tránsito está cortado en al menos cinco cuadras a la redonda.

En cuanto a la investigación, el ente interviniente es la Comisaría 4ta de Lanús, de Remedios de Escalada por el escape de gas y explosión por fuga. De acuerdo con las primeras informaciones oficiales de los efectivos, hay 20 personas afectadas, cinco de ellas de gravedad, por lo que fueron derivadas al Hospital Evita.

El director de Defensa Civil, Claudio Arale, aclaró que de acuerdo con el triage de la entidad de Lanús, los restantes quince están distribuidos en distintos establecimientos de salud después de haber sufrido distintas heridas por el fuego y también por los golpes recibidos por el impacto. En la misma línea, están tratando, en este momento, de determinar los daños materiales registrados en las casas lindantes.

Miriam, una vecina de la zona, habló con C5N y lamentó: "Es terrible, no saben lo que son las llamas. Es el centro comercial de la zona y lo que explotó fue uno de los caños maestros que rompió todo. No pueden controlar el gas". Mabel, por su parte, narró que sintió que "le explotó la casa" y contó que se le quemaron todos los cables de la propiedad. "Es horrible no saber si voy a tener que evacuarme o no", lamentó.

La investigación, según se detalló, comenzará para determinar las responsabilidades no solo penales sino que también civiles para establecer el alcance de la empresa y así respondan ante el daño de los comercios y de los autos afectados.

El comunicado completo de Metrogas tras la explosión en Remedios de Escalada

“Personal de MetroGAS realizaba trabajos de renovación de redes en el partido de Lanús y una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, lo que derivó en una explosión. En el lugar interviene personal de bomberos para tratar de sofocar el fuego y personal de Defensa Civil trabaja en la evacuación de las viviendas linderas a la explosión”.

El drama del dueño del local incendiado en Remedios de Escalada: "Me arruinó"

La fuerte explosión registrada en la localidad de Remedios de Escalada, provocada por la rotura de un caño de la red de gas, provocó la destrucción total de un negocio dedicado a la venta de fiambres. El dueño del establecimiento confirmó que hay varios heridos y detalló que siete empleados se encontraban en su interior al momento del estallido.

"Fue una locura, yo no estaba al momento del incendio, pero sí mis empleados. Hay varios heridos. Fue una explosión terrible, no para de salir las llamas. Me destruyó todo el local, me arruinó”, señaló a la prensa el hombre que arribó al lugar de los hechos a los pocos minutos de comenzado el incendio.

En este marco, aseguró no saber el trabajo que se estaba haciendo en su vereda. "Eso es algo que tiene que informar MetroGas". En medio de la fuerte conmoción, lamentó: "Fue terrible la explosión, de hecho sigue explotando. El local está tirado abajo, ya no tengo local”.

“Hay varios autos quemados, negocios y casas de arriba también. Un desastre hicieron. El fuego tomó todo. Ya pasó una hora y todavía no llegó nadie de MetroGas. Hay dotaciones de bomberos de todos lados y no pueden apagarlo”, concluyó el dueño del comercio en diálogo con A24.

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