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Horóscopo de hoy, sábado 14 de noviembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate qué deparan los astros para tu signo.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este sábado 14 de noviembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Mercurio retoma su movimiento directo en Escorpio el 13 de noviembre de 2026 y marca una nueva etapa para los 12 signos del zodíaco.
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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Es importante que no confunda los sentimientos. Alguna actividad extra aumenta sus ingresos. Su tesón en el trabajo le aportará una sorpresa agradable. Duerma más horas, lo necesita.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Vivirá momentos idílicos en la intimidad. Quizá tenga problemas para cobrar una suma de dinero. En el trabajo, sus superiores le quedarán agradecidos. Procure hacer, por lo menos, tres comidas al día.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Sea generoso en las relaciones, no se arrepentirá. Si le deben dinero, pídalo. Tendrá la satisfacción de haber hecho bien su trabajo. Siga cuidando la garganta y las vías respiratorias.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Haga todo lo posible para que se descongele su corazón. Lea la letra pequeña de los contratos para evitarse sorpresas. Profesionalmente, le surgirán buenas oportunidades. Su organismo funciona perfectamente.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

No descuide a sus amigos, serán importantes en su futuro. Dará más de lo que tiene, y su bolsillo lo lamentará. Mejoras profesionales. El esfuerzo físico que está realizando le agota las fuerzas.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Intente ser más comprensivo con los asuntos del corazón. Progresa económicamente. En la actividad laboral, felicitaciones de sus jefes. El cansancio puede ocasionarle jaquecas.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Será más feliz si se muestra cariñoso con los suyos. Dispondrá del dinero que necesite gracias a un familiar. Si se esfuerza más en el trabajo llegará la recompensa. Puede recaer por un constipado mal curado.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Con cariño logrará de sus familiares lo que quiera. Dispondrá de bastante más dinero del que pensaba. Ganará muchos puntos en el trabajo gracias a su carácter. Un mal movimiento le provocará una torcedura.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Evite los ataques de mal humor, solo le traen problemas de relación. Retrasos en asuntos relacionados con el dinero. Pasados unos meses se alegrará del cambio profesional. Si intenta ir más despacio su salud no sufrirá ningún percance.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Con los asuntos del corazón, no sea tan frívolo. Hoy recibirá un dinero extra. Etapa de reflexión y búsqueda de nuevo trabajo. Moderación con la ingesta de alcohol.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Su pareja le quiere más de lo que demuestra, no lo olvide. Un gasto imprevisto desnivela su presupuesto. Tenga decisión para mostrar su creatividad laboral. Las tensiones musculares le pueden producir cambios de humor.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

No malinterprete los consejos de su pareja o sus amigos. Está a punto de llegar un ingreso inesperado. Jornada idónea para definir sus metas delante de sus jefes. Póngase en manos de un masajista.

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