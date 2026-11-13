13 de noviembre de 2026 Inicio
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Árbitro confirmado: quién dirigirá la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro

La Conmebol oficializó la designación arbitral para la gran definición. El encuentro se disputará el próximo 21 de noviembre en Barranquilla y tendrá un juez uruguayo al frente del equipo arbitral.

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El experimentado uruguayo tiene 38 años.

El experimentado uruguayo tiene 38 años.

La Comisión de Árbitros de la CONMEBOL hizo oficial la designación para la gran final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. El encuentro estelar, que definirá al nuevo campeón del certamen continental, se disputará el próximo sábado 21 de noviembre a las 19.30 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

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El encargado principal de impartir justicia en el campo de juego será el uruguayo Andrés Matonte, de 38 años. Nacido en Montevideo en 1988 y profesor de educación física fuera de las canchas, es árbitro internacional FIFA desde 2019 y acumula experiencia en el Mundial de Qatar 2022, la Copa América 2024 y el Mundial de Clubes 2025. Por su parte, la tecnología estará a cargo de su compatriota Antonio García en el VAR, dentro de una terna integrada por jueces uruguayos y paraguayos.

La cita en suelo colombiano representará la tercera final internacional que dirija Matonte, tras haber estado al frente de la definición de la Sudamericana 2021 (Athletico Paranaense vs. Red Bull Bragantino) y de la Recopa Sudamericana 2023 entre Independiente del Valle y Flamengo. Por el lado de Atlético Mineiro, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez solo registra un antecedente bajo su arbitraje: la victoria por 2 a 0 ante Alianza Lima en la Copa Libertadores 2023.

En cuanto a los antecedentes con Boca Juniors, el referí charrúa dirigió al Xeneize en nueve oportunidades, cosechando un saldo favorable de cinco victorias, tres empates y una sola derrota. Los tres encuentros que concluyeron igualados en los 90 minutos se resolvieron mediante definiciones por penales, donde el club de la Ribera avanzó en dos (ante Racing y Palmeiras en la Libertadores 2023) y cayó en una (frente a Corinthians en 2022).

En el marco de la presente edición de la Copa Sudamericana, Matonte ya arbitró al Xeneize en dos triunfos decisivos: el 1 a 0 ante O'Higgins de Chile en la ida del repechaje y el 4 a 0 contra Recoleta FC de Paraguay en los octavos de final de vuelta. De este modo, el árbitro uruguayo volverá a conducir las acciones del conjunto argentino en el partido más importante de su campaña internacional.

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