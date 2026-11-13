13 de noviembre de 2026 Inicio
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A qué hora juega Argentina vs. Uruguay, por un amistoso internacional: formaciones y dónde ver

El equipo de Lionel Scaloni comienza una nueva etapa tras el retiro de Lionel Messi de la Selección. Con varios de los campeones del mundo lesionados, surgen las oportunidades para los más jóvenes.

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La Selección juega en La Bombonera.

La Selección juega en La Bombonera.

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La Selección argentina vuelve a salir a la cancha este viernes para enfrentar a Uruguay en una nueva edición del clásico del Río de la Plata. El encuentro se disputará desde las 20:00 en La Bombonera ante una multitud expectante por el primer partido oficial sin Lionel Messi.

El argentino, de 54 años, fue eliminado en octavos de final con la Selección de EEUU en el Mundial 2026.
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El compromiso marca un punto de inflexión para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni: sin su máxima figura, tras haberse consumado su retiro el pasado 6 de octubre, el conjunto albiceleste empieza una nueva etapa.

Con la mirada puesta en el próximo ciclo mundialista, el cuerpo técnico aprovechará la fecha FIFA para ensayar variantes tácticas y evaluar nuevos nombres. Este duelo representará, además, la penúltima presentación de la Albiceleste en 2026, antes de cerrar el calendario el martes 17 de noviembre frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Cómo llega Argentina: renovación, bajas de peso y dos incógnitas simbólicas

Para este cruce, Scaloni diseñó una nómina de 28 futbolistas que combina la base habitual con caras nuevas, como los defensores Aarón Anselmino y Mariano Troilo, sumados al regreso de Gonzalo Montiel. Entre los convocados también figura Emiliano Martínez, cuya titularidad es una incógnita mientras completa su recuperación por una fractura de mandíbula.

El plantel presenta bajas sensibles de los campeones del mundo por lesión, como las de Cristian Romero y Lautaro Martínez, además de las ausencias en la convocatoria de Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás González. Frente a este escenario, el entrenador deberá rearmar piezas clave y resolver dos interrogantes que despiertan especial expectativa: quién portará el brazalete de capitán y quién heredará la emblemática camiseta número 10.

En lo futbolístico, Argentina llega respaldada por una racha de tres goleadas consecutivas (4-0 ante Bolivia, 7-0 frente a Burkina Faso y 3-0 contra Benín), rendimiento que buscará revalidar ante un rival de mayor exigencia.

Uruguay apuesta a la reconstrucción con Diego Forlán al mando

Del otro lado estará una selección uruguaya que también transita una etapa de recambio. Tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026 y la posterior salida de Marcelo Bielsa, Diego Forlán asumió la conducción técnica de manera interina con el objetivo de reencauzar el funcionamiento del equipo.

El histórico exdelantero respalda su proyecto en una base de jerarquía internacional encabezada por Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Ronald Araújo, Giorgian de Arrascaeta y Darwin Núñez. Bajo este nuevo ciclo, la Celeste viene de caer 3-1 ante Japón, pero recuperó terreno con sendas goleadas frente a Corea del Sur (4-1) e India (6-1), resultados con los que busca dejar atrás la frustración mundialista.

Argentina vs. Uruguay, por amistoso internacional: horario y dónde ver

El partido comenzará a las 20 y será transmitido por Telefé, TyC Sports y DSports.

Argentina vs. Uruguay: formaciones

Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.

Uruguay: Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira; Giorgian De Arrascaeta, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo. DT: Diego Forlán.

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