Quiénes son los 5 candidatos a ganar el Mundial 2026, según Lionel Messi

La Pulga aún no confirmó si jugará la Copa del Mundo, pero se ilusiona con la posibilidad de defender el título. Sin embargo, advirtió que habrá rivales muy complicados.

Por
Messi eligió a sus favoritos para quedarse con la Copa del Mundo en 2026.

Télam
  • Lionel Messi afirmó que le "encantaría" jugar el Mundial 2026, pero no confirmó su presencia.
  • Señaló que Argentina intentará volver a ganar la Copa del Mundo a pesar de que será "muy difícil".
  • "El rival siempre le quiere ganar al campeón del mundo", advirtió en ESPN.
  • También eligió a sus cinco candidatos: España, Francia, Inglaterra, Brasil y Alemania.

Lionel Messi aún no confirmó si jugará el Mundial 2026 con la Selección argentina, pero la Copa del Mundo ya se siente en el aire y tanto él como sus compañeros se ilusionan con repetir el título de Qatar 2022. Sin embargo, no será fácil: la Pulga señaló quiénes son los cinco candidatos a ganar el torneo.

"Este grupo lo va a volver a intentar, va a dejar todo y va a pelear. Después por pequeños detalles puedes quedar afuera", advirtió en ESPN. "Un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar. La pelota puede pegar en el palo y salir o meterse, podés perder en los penales", explicó.

El capitán reconoció que al ganar la última Copa del Mundo "nos sacamos un peso encima". "Jugar sin esa mochila es un alivio, pero al mismo tiempo no te da nada, porque el rival siempre le quiere ganar al campeón del mundo", sostuvo. Y, según indicó, hay cinco selecciones a las que ve como candidatas.

Selección argentina campeón Mundial Qatar 2022

Los 5 candidatos al Mundial 2026 para Lionel Messi

Según Lionel Messi, hay cinco equipos que llegan con chances concretas al Mundial 2026. "Hay selecciones que son muy buenas, como España, Francia, Inglaterra y Brasil, que también hace un tiempo no son campeones y quieren ser campeones; también Alemania", analizó.

Aunque aseguró que le "encantaría estar" para defender el título, la Pulga eligió ser cauto. "Voy a ir día a día, siendo sincero e intentando ser realista y sentirme bien. Este año me sentí muy bien. Teniendo una pretemporada en el medio, creo que eso me cambia todo", adelantó.

"Ojalá pueda estar. Ya lo dije que me encantaría estar. De última estaré ahí viéndolo en vivo, pero va a ser especial. El Mundial es especial para todos, para cualquier país, sobre todo para nosotros que lo vivimos de manera diferente a cualquiera", concluyó.

