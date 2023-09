Scaloni: "La virtud del equipo es no tener miedo a jugar con la pelota"

" La virtud del equipo es querer jugar, es no tener miedo a jugar con la pelota. A partir de ahí establecer nuestro ataque en base a diferentes posiciones de nuestros jugadores. Fue un partido completo", detalló el director técnico en la conferencia de prensa.

Bajo la conducción del Gringo, Argentina logró por primera vez dos victorias consecutivas en la capital boliviana, luego de ganar 2-1 el 13 de octubre de 2020, en la clasificación rumbo a Qatar 2022. Al ser consultado sobre si encontró la manera de conseguir el éxito, se quitó preponderancia: "La fórmula son los jugadores que juegan muy bien al fútbol y sin ellos sería imposible. Con la pelota se puede conseguir estas cosas y es lo más importante. Es mérito de ellos".

En la misma línea, Scaloni expuso que la clave del encuentro fue el mediocampo: "Entendimos que le iba a faltar gente, nosotros juntamos cuatro y hasta cinco jugadores por esa zona". Luego, expuso el plan de juego: "Apelamos a lo que venimos haciendo. Hay momentos que sabemos sufrir y otros tenemos que jugar y somos un buen equipo. Nos dio resultado".

"Leo no estaba para jugar"

Argentina no tuvo a su capitán, Lionel Messi, debido a un inconveniente físico que arrastró desde el partido con Ecuador, que se disputó el jueves en el Monumental. Por esa razón, la Pulga no jugó en La Paz y estuvo junto al resto del plantel en el banco para acompañar a los suplentes.

El entrenador Lionel Scaloni explicó la situación del jugador de Inter Miami: "Leo no estaba para jugar. Ayer intentó recuperarse y no se sentía cómodo. Por ello, no lo arriesgamos".