Dolor en San Lorenzo: murió un jugador de las inferiores de solo 15 años El club informó que Santiago Valentino Guzmán Zanni falleció en las últimas horas después de luchar contra una dura enfermedad. Para acompañar a su familia y amigos, decretó tres días de duelo.







Guzmán Zanni fue despedido en redes por las divisiones juveniles del Ciclón. Instagram @sanlorenzo

San Lorenzo informó este lunes que Santiago Valentino Guzmán Zanni, un jugador de las divisiones juveniles del club de apenas 15 años, falleció en las últimas horas debido a una "dura enfermedad", y decretó tres días de duelo para acompañar a sus familiares y amigos.

"La familia de San Lorenzo está de luto. Con una tristeza inmensa, comunicamos el fallecimiento de Santiago Valentino Guzmán Zanni (15), jugador de nuestras divisiones juveniles, quien luchó con una enorme valentía contra una dura enfermedad", anunció el Ciclón en sus redes sociales.

"Acompañamos y abrazamos en este momento de profundo dolor a su familia, amigos/as y a cada uno de sus afectos", agregó el comunicado, e hizo extensivo el saludo "a sus profes, equipo de fútbol juvenil, compañeros de categoría y amigos, quienes sentirán su ausencia".

"El club está a su entera disposición para brindarles la contención que necesitan. En memoria de Valen, también San Lorenzo decreta tres días de duelo", informó el club, y cerró con una sentida despedida al jugador: "Que en paz descanses, Valen. Siempre estarás en nuestros corazones".

