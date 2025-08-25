25 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Dolor en San Lorenzo: murió un jugador de las inferiores de solo 15 años

El club informó que Santiago Valentino Guzmán Zanni falleció en las últimas horas después de luchar contra una dura enfermedad. Para acompañar a su familia y amigos, decretó tres días de duelo.

Por
Guzmán Zanni fue despedido en redes por las divisiones juveniles del Ciclón.

Guzmán Zanni fue despedido en redes por las divisiones juveniles del Ciclón.

Instagram @sanlorenzo

San Lorenzo informó este lunes que Santiago Valentino Guzmán Zanni, un jugador de las divisiones juveniles del club de apenas 15 años, falleció en las últimas horas debido a una "dura enfermedad", y decretó tres días de duelo para acompañar a sus familiares y amigos.

Si Lanús le gana a River, no solo le quitará el liderazgo de la Zona B, sino también el invicto
Te puede interesar:

River visita a Lanús con varias modificaciones y con la intención de seguir en la cima de la Zona A

"La familia de San Lorenzo está de luto. Con una tristeza inmensa, comunicamos el fallecimiento de Santiago Valentino Guzmán Zanni (15), jugador de nuestras divisiones juveniles, quien luchó con una enorme valentía contra una dura enfermedad", anunció el Ciclón en sus redes sociales.

"Acompañamos y abrazamos en este momento de profundo dolor a su familia, amigos/as y a cada uno de sus afectos", agregó el comunicado, e hizo extensivo el saludo "a sus profes, equipo de fútbol juvenil, compañeros de categoría y amigos, quienes sentirán su ausencia".

"El club está a su entera disposición para brindarles la contención que necesitan. En memoria de Valen, también San Lorenzo decreta tres días de duelo", informó el club, y cerró con una sentida despedida al jugador: "Que en paz descanses, Valen. Siempre estarás en nuestros corazones".

El comunicado de San Lorenzo para despedir al juvenil

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/1959985856296390907&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Independiente aseguró que expulsará a los socios y se les aplicará derecho de admisión de por vida.

Independiente identificó a 25 "delincuentes" de la batalla campal contra la U de Chile: cuál será la sanción

Gallardo pierde un jugador clave para la ida de los cuartos de final.

El problemón que tendrá Gallardo con River para el partido ante Palmeiras por la Libertadores

Racing perdió con Argentinos Juniors.
play

Duro golpe para Racing: fue goleado 4-1 por Argentinos Juniors y no despega en el torneo Clausura 2025

Boca le ganó a Banfield.
play

Con goles de Merentiel y Cavani, Boca le ganó 2-0 a Banfield y logró su segundo triunfo consecutivo

Con humor, recordó que en su carrera ya vivió situaciones similares al vestir camisetas de rivales.

A Ronaldo Nazário le preguntaron si prefería River o Boca y causó sorpresa con su respuesta

jugadora chilena renuncio a independiente tras los incidentes con la u de chile: no puedo estar en este equipo

Jugadora chilena renunció a Independiente tras los incidentes con la U de Chile: "No puedo estar en este equipo"

Rating Cero

Fátima Florez desmintió haber tenido un encuentro con Martín Demichelis

Fátima Florez rompió el silencio sobre su supuesto romance con Martín Demichelis

El actor de Rocky se mudó sólo antes de hacerse pública la separación.

Revelan cómo fue el encuentro entre Nico Vázquez y Gimena Accardi cuando firmaron el divorcio

Las nuevas Series de Netflix que te atraparán con su interesante trama
play

Esta miniserie con solo 4 capítulos y una cruda historia está siendo de lo más visto en Netflix: cuál es y de qué se trata

Verónica Echegui tenía 42 años y murió a causa de un cáncer que padecía

Murió una reconocida actriz a los 42 años tras una larga enfermedad: el mensaje de la asociación de actores

Este lunes 25, Nicki Nicole está festejando su cumpleaños número 25 junto a su novio, Lamine Yamal

Lamine Yamal confirmó su noviazgo con un tierno posteo por el cumpleaños de Nicki Nicole

Pampita impactó a todos al usar un vestio prácticamente igual a uno que usó Kate Middleton.

Pampita sorprendió a todos con un look brilloso que no pasó inadvertido

últimas noticias

El escándalo por coimas también impacta en los mercados.

Cimbronazo en los mercados por el escándalo de las coimas: caen acciones y bonos

Hace 15 minutos
Milei celebró el éxito de Homo Argentum, protagonizada por Francella.

Milei festejó que Homo Argentum llegó al millón de espectadores: "Lo lloran los kukas"

Hace 52 minutos
Fátima Florez desmintió haber tenido un encuentro con Martín Demichelis

Fátima Florez rompió el silencio sobre su supuesto romance con Martín Demichelis

Hace 55 minutos
El Gobierno detalló los requisitos para acceder al subsidio SUR.

Hasta $10 mil millones en subsidios por inundaciones: el Gobierno informó cuáles son los requisitos para acceder

Hace 1 hora
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) prepara una nueva canasta para medir la inflación.

Marco Lavagna adelantó cuáles serán los cambios para medir la inflación: cuándo se implementarán

Hace 1 hora