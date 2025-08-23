23 de agosto de 2025 Inicio
En un clima político caliente, San Lorenzo venció 1-0 a Instituto y trepó a la cima de la Zona B

Con insultos de sus hinchas al presidente Moretti, que retomará su cargo este lunes, el Ciclón se aprovechó del mal momento de La Gloria, se llevó el triunfo en el Nuevo Gasómetro con gol del juvenil Salinardi y alcanzó a River en la punta del torneo.

El juvenil Salinardi grita con alma y vida el gol de San Lorenzo.

San Lorenzo derrotó 1-0 a Instituto de Córdoba, en el Nuevo Gasómetro, por la 6ª fecha del Torneo Clausura y alcanzó la cima de la Zona B. Con un estreno goleador del juvenil Branco Salinardi, el Ciclón se hizo fuerte en medio de un clima político caliente, con insultos de los hinchas al presidente Marcelo Moretti, que retomará su cargo este lunes, y superó a La Gloria, que sumó cinco partidos sin ganar. ¿La próxima fecha? El clásico con Huracán.

Todo Platense celebra su primer triunfo en el Clausura.
Con un arbitraje escandaloso, Platense superó por 2-1 a San Lorenzo y le sacó el invicto

"Vamos, vamos los pibes", fue el grito de guerra en el Pedro Bidegain en un encuentro que tuvo de todo. Los hinchas descargaron su bronca tras la noticia del regreso de Moretti a la presidencia del club, luego de la licencia que se tomó después de ser acusado de percibir coimas. Y luego, se envalentonó con el triunfo de un 11 titular plagado de juveniles formados en la institución.

El conjunto de Damián Ayude sabe a qué juega, comprende sus limitaciones y exprime al máximo sus virtudes. De pasó, agravó el mal momento del equipo cordobés en el Clausura: sumó apenas 5 de 18 puntos y el DT Daniel Oldrá sigue en el ojo de la tormenta.

Tras un primer tiempo con pocas situaciones de gol, lo mejor llegó en el complemento. En el inicio de la segunda etapa apareció el juvenil Salinardi. El pibe de 18 años, nacido en Chivilcoy, aprovechó un tiro de esquina de Matías Reali que desvió Elías Báez, para empujar la pelota en el área chica y abrir el marcador.

"Moretti, hijo de p..., la p... que te parió", un grito que se repitió en el Pedro Bidegain, acompañado por "dirigentes, la c... de sus madres, a ver si se dan cuenta, que no los quiere nadie".

En ningún momento La Gloria tuvo reacción y ni con los cambios de su entrenador logró encontrar el ritmo del partido. Para colmo, el ingreso del pibe Agustín Landstatter, le dio frescura al local que sobre el final del partido casi aumenta el marcador: el juvenil se sacó un hombre encima y no pudo definir un mano a mano con el arquero Manuel Roffo. El Ciclón siempre fue más y ganó con justicia.

De esta manera, el equipo de Boedo llegó a los 11 puntos y alcanzó la cima en la Zona B junto a River, que juega el próximo lunes frente a Lunes. En la siguiente fecha jugará el clásico contra Huracán en el Nuevo Gasómetro, el sábado 30 de agosto, a las 14.45.

Mirá el resumen de la victoria de San Lorenzo frente a Instituto

