Piden la quiebra de San Lorenzo: un fondo suizo exige el pago de u$s5,3 millones

La Cámara Comercial revocó un fallo previo y ordenó intimar a San Lorenzo por una deuda millonaria con el fondo suizo AIS Investment Fund. El club tiene cinco días hábiles para responder antes de que se avance con la declaración de quiebra.

La Sala C de la Cámara Comercial revocó la decisión inicial que había rechazado el pedido de quiebra de San Lorenzo y ordenó intimar al club a saldar una deuda millonaria que, en caso de no cimplir, avanzará con la declaración de quiebra.

El reclamo proviene del fondo suizo AIS Investment Fund SCA Sicav Raif, que exige el pago de u$S5,3 millones que el club tiene cinco días hábiles para responder sobre su capacidad de pago.

El expediente judicial, identificado como 148/2025, refleja la situación crítica que atraviesa la institución, que arrastra problemas económicos y restricciones en el mercado de pases debido a inhibiciones previas.

El juez a cargo del caso advirtió que “de no acreditarse el pago antes del viernes, la medida se ejecutará y SanLorenzo ingresará en un proceso judicial con consecuencias imprevisibles para su patrimonio y su vida institucional”. Sin embargo, el club aún tiene la posibilidad de presentar apelación.

En paralelo, se registraron tensiones internas en la sede de Avenida La Plata, donde el presidente en uso de licencia, Marcelo Moretti, intentó ingresar acompañado por un escribano. La orden fue impedir su entrada por un conflicto con el secretario general Martín Cigna.

Moretti había protagonizado incidentes previos, como su intento de acceder al palco presidencial en semifinales del Torneo Apertura, donde también fue retirado por seguridad.

La declaración de quiebra no solo afectaría la administración del club, sino también su participación en competencias oficiales, debido a posibles sanciones y pérdida de activos estratégicos.

Piden la quiebra de San Lorenzo: el fondo suizo exige u$s5,3 millones .

