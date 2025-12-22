Messi vs. Cristiano Ronaldo: con cuántos títulos en su carrera cierran el 2025

Messi y Cristiano, dos de los mejores futbolistas en actividad.
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se mantienen como dos de los futbolistas más importantes a nivel internacional.
Ambos cierran el 2025 habiendo sumado nuevos campeonatos este año.
Messi llegó a los 47 títulos en su carrera, sumando los que consiguió a nivel clubes y con la Selección argentina.
Por su parte, CR7 alcanzó los 36 títulos oficiales a nivel clubes y con la Selección de Portugal.
El año está llegando a su fin y, mientras algunas ligas ya terminaron su actividad, como es el caso del fútbol argentino, otras se encuentran en mitad de temporada y siguen en plena competencia. De cualquier manera, es época de balances y cabe preguntarse: ¿con cuántos títulos cierran el 2025 Lionel Messi y Cristiano Ronaldo?
El rosarino consiguió su último trofeo el 6 de diciembre, cuando el Inter de Miami derrotó 3-1 a Vancouver Whitecaps y ganó, por primera vez en su historia, un título de liga de la MLS. De esta manera, la Pulga llegó a los 47 títulos en su carrera, sumando los que obtuvo a nivel clubes y con la Selección argentina.
Por su parte, la última vez que Cristiano gritó campeón fue el 8 de junio. Ese día, Portugal le ganó en los penales a España y se quedó con la Liga de Naciones de la UEFA por segunda vez en su historia. En total, entre clubes y Selección, CR7 obtuvo 36 títulos oficiales a lo largo de su carrera, 11 menos que Messi.