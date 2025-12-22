22 de diciembre de 2025 Inicio
Messi vs. Cristiano Ronaldo: con cuántos títulos en su carrera cierran el 2025

A los 38 y 40 años, respectivamente, los dos astros siguen a pleno y sumaron nuevos campeonatos este año. Sin embargo, al mirar el total de sus carreras, uno le saca bastante ventaja al otro.

Messi y Cristiano

Messi y Cristiano, dos de los mejores futbolistas en actividad.

  • Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se mantienen como dos de los futbolistas más importantes a nivel internacional.
  • Ambos cierran el 2025 habiendo sumado nuevos campeonatos este año.
  • Messi llegó a los 47 títulos en su carrera, sumando los que consiguió a nivel clubes y con la Selección argentina.
  • Por su parte, CR7 alcanzó los 36 títulos oficiales a nivel clubes y con la Selección de Portugal.

El año está llegando a su fin y, mientras algunas ligas ya terminaron su actividad, como es el caso del fútbol argentino, otras se encuentran en mitad de temporada y siguen en plena competencia. De cualquier manera, es época de balances y cabe preguntarse: ¿con cuántos títulos cierran el 2025 Lionel Messi y Cristiano Ronaldo?

El rosarino consiguió su último trofeo el 6 de diciembre, cuando el Inter de Miami derrotó 3-1 a Vancouver Whitecaps y ganó, por primera vez en su historia, un título de liga de la MLS. De esta manera, la Pulga llegó a los 47 títulos en su carrera, sumando los que obtuvo a nivel clubes y con la Selección argentina.

Por su parte, la última vez que Cristiano gritó campeón fue el 8 de junio. Ese día, Portugal le ganó en los penales a España y se quedó con la Liga de Naciones de la UEFA por segunda vez en su historia. En total, entre clubes y Selección, CR7 obtuvo 36 títulos oficiales a lo largo de su carrera, 11 menos que Messi.

lionel-messi-y-cristiano-ronaldo.jpg

Los títulos de Messi en su carrera

  • 10 Ligas de España
  • 8 Supercopas de España
  • 7 Copas del Rey
  • 4 Champions League
  • 3 Mundiales de Clubes
  • 3 Supercopas de Europa
  • 2 Ligue 1
  • 2 Copas América
  • 1 Trophée des Champions
  • 1 Leagues Cup
  • 1 Supporters Shield
  • 1 MLS
  • 1 Mundial Sub 20
  • 1 Juegos Olímpicos
  • 1 Finalissima
  • 1 Copa del Mundo

Los títulos de Cristiano Ronaldo en su carrera

  • 5 Champions League
  • 4 Mundiales de Clubes
  • 3 Supercopas de Europa
  • 3 Premier League
  • 2 Community Shield
  • 2 Carling Cup
  • 2 Serie A
  • 2 Supercopas de Italia
  • 2 Ligas de España
  • 2 Copas del Rey
  • 2 Supercopas de España
  • 2 UEFA Nations League
  • 1 Eurocopa
  • 1 FA Cup
  • 1 Supercopa de Portugal
  • 1 Coppa de Italia
  • 1 Arab Club Champions Cup
