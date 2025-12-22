Messi vs. Cristiano Ronaldo: con cuántos títulos en su carrera cierran el 2025 A los 38 y 40 años, respectivamente, los dos astros siguen a pleno y sumaron nuevos campeonatos este año. Sin embargo, al mirar el total de sus carreras, uno le saca bastante ventaja al otro. Por + Seguir en







Messi y Cristiano, dos de los mejores futbolistas en actividad. Redes sociales

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se mantienen como dos de los futbolistas más importantes a nivel internacional.

Ambos cierran el 2025 habiendo sumado nuevos campeonatos este año.

Messi llegó a los 47 títulos en su carrera, sumando los que consiguió a nivel clubes y con la Selección argentina.

Por su parte, CR7 alcanzó los 36 títulos oficiales a nivel clubes y con la Selección de Portugal. El año está llegando a su fin y, mientras algunas ligas ya terminaron su actividad, como es el caso del fútbol argentino, otras se encuentran en mitad de temporada y siguen en plena competencia. De cualquier manera, es época de balances y cabe preguntarse: ¿con cuántos títulos cierran el 2025 Lionel Messi y Cristiano Ronaldo?

El rosarino consiguió su último trofeo el 6 de diciembre, cuando el Inter de Miami derrotó 3-1 a Vancouver Whitecaps y ganó, por primera vez en su historia, un título de liga de la MLS. De esta manera, la Pulga llegó a los 47 títulos en su carrera, sumando los que obtuvo a nivel clubes y con la Selección argentina.

Por su parte, la última vez que Cristiano gritó campeón fue el 8 de junio. Ese día, Portugal le ganó en los penales a España y se quedó con la Liga de Naciones de la UEFA por segunda vez en su historia. En total, entre clubes y Selección, CR7 obtuvo 36 títulos oficiales a lo largo de su carrera, 11 menos que Messi.