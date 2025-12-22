22 de diciembre de 2025 Inicio
Este es el perfume favorito de James Rodríguez: cuánto sale en Argentina

Una fragancia premium de perfil intenso y unisex se destaca por su carácter envolvente, alta duración y un posicionamiento exclusivo dentro del mercado de aromas de autor.

La fragancia que prefiere ganó notoriedad entre los seguidores de perfumería de lujo y fanáticos de este deporte. 

  • James Rodríguez se inclina por fragancias de lujo que forman parte de su imagen pública y estilo personal.
  • El perfume más vinculado al futbolista pertenece a la firma Tom Ford, reconocida por esencias intensas y de larga duración.
  • Fucking Fabulous es la fragancia más asociada a su nombre, con un perfil unisex de cuero, vainilla y notas ambarinas.
  • Se trata de perfumes premium con precios elevados en el mercado argentino, muy por encima de las opciones comerciales habituales.

La elección de un perfume suele decir mucho sobre la personalidad y el estilo propio. En este caso, la atención se centra en la preferencia del mediocampista colombiano James Rodríguez, alguien que es conocido tanto por su carrera en el fútbol como por su presencia pública y estilo. La fragancia que prefiere ganó notoriedad entre los seguidores de perfumería de lujo y fanáticos de este deporte.

Para muchas figuras internacionales, incluidas estrellas del deporte, una fragancia premium es parte de su identidad diaria, influyendo en cómo se presentan tanto en la vida cotidiana como en eventos especiales.

El desempeño de estas esencias en distintos climas y su proyección en distintos contextos hace que muchos interesados en aromas busquen referencias claras antes de adquirirlas, algo que se refleja en las marcas y modelos más mencionados por celebridades y expertos en fragancias.

Tom Ford Fucking Fabulous EDP 100ml

Cuál es el perfume favorito de James Rodríguez

El perfume más asociado con James Rodríguez pertenece a la casa Tom Ford, una firma estadounidense de fragancias de lujo que llama la atención por su variedad de esencias intensas y de larga duración. Dentro de esa línea, una de las opciones más destacadas que se vincula con su estilo es Tom Ford Fucking Fabulous EDP 100ml, una fragancia unisex con notas profundas que mezclan cuero, vainilla y elementos ambarinos que le dan carácter y presencia. Otra versión de esta misma esencia, en formato de 50 ml (Fucking Fabulous EDP 50ml Set), también circula en el mercado local para quienes prefieren una opción más compacta.

Tom Ford Fucking Fabulous EDP 100ml

Cuánto sale el perfume favorito de James Rodríguez

Los perfumes de Tom Ford se ubican en la gama alta dentro del mercado argentino, con valores que reflejan su posicionamiento premium. Por ejemplo, una botella de Tom Ford Fucking Fabulous EDP 100 ml puede acercarse a los casi $750 000 y $800 000 en tiendas especializadas, según la disponibilidad y promociones de cada comercio.

Por otro lado, hay una opción más económica, el Tom Ford Black Orchid EDP de 100 ml que suele rondar precios cercanos a los $385 000 en perfumerías locales, con opciones de 50 ml más accesibles. Estos valores están sujetos a variación según la tienda y ofertas vigentes, pero dan una idea clara del rango de inversión requerido para llevar una fragancia de este nivel, muy por encima de las opciones comerciales más comunes.

