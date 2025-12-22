Road to Australia 2025: la exhibición con gusto a torneo oficial que revolucionó el Buenos Aires Lawn Tennis Club

22 de diciembre de 2025 Inicio
Mariano Navone y Julia Riera fueron los campeones de la primera edición del evento de preparación para la gira sobre canchas duras que iniciará en 2026, pero diferentes figuras del tenis sudamericano se lucieron durante los cuatro días.

Andrea Lonardi
El Buenos Aires Lawn Tennis Club fue el escenario de la primera edición del Road to Australia 2025 y los campeones fueron Mariano Navone y Julia Riera. El torneo de preparación para la gira sobre canchas duras tuvo gusto a torneo oficial, no solo por la cantidad de figuras que formaron parte, sino por el alto nivel de tenis.

El extenista se mostró conmovido al referirse al delicado estado de salud de su colega.
En el cuadro masculino, la competencia se dividió en cuatro grupos y comenzó el martes. Pasaron por el certamen jugadores como Francisco Comesaña, Sebastián Báez, Tomás Barrios Vera y Juan Manuel Cerúndolo, entre otros. A las semifinales accedieron Facundo Díaz Acosta, quien busca recuperar su mejor versión tras una lesión que lo condicionó, Román Burruchaga, Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli.

Los cuatro terminaron como líderes de sus respectivos grupos, aunque en el grupo Sidney se produjo una baja: Ugo Carabelli abandonó por una molestia en el hombro y su lugar fue ocupado por el segundo del grupo, Genaro Olivieri, quien ingresó al cuadro tras el llamado de uno de los organizadores del evento, el ex top 50 Pedro Cachin.

BALTC

Por su parte, el cuadro femenino comenzó el viernes con las semifinales, en las que se enfrentaron Ana Sofía Sánchez ante Jazmín Ortenzi y Antonia Vergara frente a Julia Riera. La final fue 100% argentina y tuvo como protagonistas a dos amigas que se conocen desde los ocho años, que compartieron equipo en la Billie Jean King Cup y que incluso jugaron dobles juntas ante Suiza.

El triunfo quedó en manos de la tenista oriunda de Pergamino por 6-4 y 6-3, aunque el resultado fue apenas anecdótico. Ambas se elogiaron durante los discursos de premiación, destacaron su amistad y coincidieron en la importancia de haber contado con una preparación competitiva de cara al primer Grand Slam del año.

Julia Riera

Desde el viernes, los partidos se disputaron al mejor de tres sets, con match tiebreak en el tercero y utilizando las pelotas oficiales del torneo. En los primeros días, en cambio, se jugaron sets a cuatro games y con bolas que hacían el juego más lento.

La final masculina tuvo como protagonistas a Mariano Navone y Román Burruchaga, reciente campeón del Interclubes con el Buenos Aires Lawn Tennis Club tras vencer a GEBA, certamen que también se disputó sobre cancha rápida. Al igual que en la definición femenina, la presentación y el ingreso de los jugadores estuvieron a cargo de Federico Coria, quien ofició de host y aprovechó para contar que planea su regreso al circuito en febrero, en el ATP de Buenos Aires.

Navone

El partido se jugó pasadas las 19, con un muy buen marco de público en el estadio Guillermo Vilas y bajo la atenta mirada de Jorge Burruchaga, campeón del mundo con la Selección argentina en México 1986 y padre de Román.

Burruchaga

El encuentro fue de alto nivel. Ambos tenistas se tomaron el evento con total seriedad y brindaron un partido intenso. La victoria fue para Navone por 7-5, 4-6 y 10-7. Los finalistas recibieron un reconocimiento tanto por parte de la organización como del público presente.

Además, previo a las finales se disputó una exhibición con el extenista nro. 1, Gustavo Fernández, el exjugador Carlos Berlocq, Juan Ignacio Londero y Pedro Cachin. Divirtieron al público con la Mojarra como umpire e incluso con la presencia de Agustín, hijo de Charly. El evento tuvo de todo, pero principalmente tenis y show.

Embed - Road To Australia on Instagram: "Gracias @charlyberlocqok @fedecoria @gustifernandez4 @pecachin @londerojuan por este gran momento en el último día del Road to Australia "
View this post on Instagram

El club volverá a vestirse de naranja en febrero para disputar el Argentina Open, aunque ya hay promesa de una segunda edición del Road to Australia, prevista para diciembre de 2026.

