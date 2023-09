San Juan fue reconocida internacionalmente como la Capital Americana del Deporte

Bajo la premisa de la “Revolución Deportiva”, la provincia cuyana decidió, desde diciembre de 2015, que el deporte iba a ser Política de Estado. A punto de concretar las 1.000 obras de infraestructuras deportivas, con el deporte social, la educación, la economía, los eventos y los valores del deporte como bandera, San Juan estará a la altura de ciudades como Miami.

El acto se dio en el Velódromo Vicente Alejo Chancay colmado de espectadores, y con la presencia Hugo Alonso y Gonzalo Cuesta representando a ACES, Mario Moccia del Comité Olímpico Argentino, Fernando Miori y Hugo Mazzacane de la ACTC, Daniel Ventura de la CAP, Gabriel Curuchet de UCRA, Marcelo Lanzi de FACPyR, Juan Sardo de la Federación de Vóley, Alejandro Levy del TC 2000, y demás presidentes de Federaciones, clubes, deportistas, periodistas y toda la familia del deporte.

El reconocimiento a San Juan como la Capital Americana del Deporte 2024

Ser Capital Americana del Deporte potenciará aún más a San Juan a nivel internacional, lo que permitirá que la provincia se siga afianzando como destino deportivo y como epicentro de grandes eventos.

En su discurso, Hugo Alonso, secretario General de ACES, destacó el trabajo de la provincia en materia de deporte: “Todavía me acuerdo cuando hace más de un año nos hablaron de San Juan, sentí aquella pasión que sentía de pequeño, el cosquilleo. Yo no podía creer lo que me estaban contando, era una provincia que en los últimos años había invertido mucho y bien en deporte. Infraestructuras deportivas como la que hoy inauguramos, única para el país y el continente. Los eventos que había albergado de primer nivel nacional e internacional. La Revolución Deportiva sanjuanina era la candidata perfecta para nuestro título de mayor rango e importancia”.

Por su parte, Jorge Chica, secretario de Estado de Deportes sanjuanino, destacó ser Capital Americana del Deporte 2024 “es un logro de todos los sanjuaninos”. “En San Juan somos deporte. Lo llevamos en nuestro ADN, nos une, lo practicamos, nos apasionamos y, sobre todo, nos comprometemos con el desarrollo de cada una de las disciplinas”, celebró en sus rede sociales.

Inauguración oficial del velódromo Vicente Alejo Chancay

Aunque ya fue escenario del Campeonato Panamericano el pasado mes de junio, e incluso vivió esos días la inauguración del nuevo Centro satélite del Centro Mundial de Ciclismo de la UCI (WCC), se inauguró oficialmente el velódromo Vicente Alejo Chancay.

El velódromo se encuentra situado en Pocito, al sur de la Capital, en una zona donde se construirá la Ciudad Parque de los Deportes, y donde ya se encuentra también el Estadio del Bicentenario.

San Juan

Construido por Junek Velodromes, la pista es de 250 metros y 7 metros de anchura, con una inclinación mínima de 12° y máxima de 47°, y una capacidad de 5.750 espectadores sentados, equipado con todas las comodidades y servicios necesarios para situarse entre los mejores velódromos del mundo, y ser el más grande de toda Sudamérica. De hecho, en 2025 acogerá el Campeonato del Mundo, entre el 15 y el 19 de octubre.