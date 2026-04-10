Salió campeón en San Lorenzo, jugó en 10 clubes y hoy trabaja en un frigorífico: de quién se trata

El ex defensor construyó un camino fuera del deporte profesional. Su presente está ligado a un emprendimiento familiar.

Diego "Coco" Capria es recordado por su paso por San Lorenzo de Almagro , donde formó parte de un equipo que logró un título internacional a comienzos de los 2000. Su trayectoria dentro del fútbol incluyó experiencias en distintos países y clubes, lo que le permitió construir un recorrido amplio dentro del profesionalismo. Con el paso del tiempo, su nombre quedó asociado a ese plantel dirigido por Manuel Pellegrini. Esa etapa marcó uno de los momentos más destacados de su carrera.

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Antes de consolidarse en el Ciclón, i nició su camino en Estudiantes de La Plata , donde se formó desde las divisiones juveniles. Luego sumó experiencia en otros equipos del fútbol argentino, lo que le permitió ganar continuidad. También tuvo un paso por Racing Club, donde fue dirigido por Gustavo Costas.

Luego de su etapa más recordada en el fútbol argentino, s u carrera continuó con experiencias en el exterior. Pasó por el fútbol brasileño y luego tuvo oportunidades tanto en México como en Europa. Estos movimientos le permitieron ampliar su trayectoria y sumar nuevos desafíos dentro del deporte. Pese a eso, su historia tomó un rumbo diferente una vez finalizada su etapa como jugador profesional.

Al dejar la actividad, decidió enfocarse en un emprendimiento completamente distinto al fútbol. Se integró a un negocio familiar vinculado a la industria alimenticia.

La carrera de Diego "Coco" Capria comenzó en 1993 con su debut en Estudiantes de La Plat a, institución en la que se formó desde los 15 años. Luego continuó su recorrido en el fútbol argentino y en 1997 se sumó a Racing Club , donde permaneció hasta 1999. Durante ese período fue dirigido por Gustavo Costas, entre otros entrenadores.

En el año 2000 dio el salto al exterior al incorporarse al Atlético Mineiro. Un año más tarde llegó a San Lorenzo de Almagro, donde integró el equipo conducido por Manuel Pellegrini. En ese club consiguió la Copa Mercosur 2002, uno de los logros más importantes de su carrera profesional.

Después de ese título, fue transferido al Querétaro FC, donde jugó entre 2002 y 2003. Luego regresó a San Lorenzo. En 2004 continuó su carrera en el FC Zürich, donde obtuvo la Copa Suiza en 2005, sumando otro título a su trayectoria.

A lo largo de su recorrido profesional, pasó por más de diez clubes en distintos países. Finalmente, luego de varios años de actividad, decidió poner fin a su etapa como jugador. Ese cierre dio paso a una nueva etapa completamente distinta.

Diego Capria Redes sociales

Su vida después del retiro

Luego de retirarse en 2006, Diego "Coco" Capria se incorporó al frigorífico familiar San Antonio, un emprendimiento iniciado por su padre. El establecimiento cuenta con un predio de 2,5 hectáreas y alrededor de 1200 metros cubiertos.

Para adaptarse a este nuevo ámbito, realizó capacitaciones vinculadas al liderazgo y la gestión empresarial. Este proceso le permitió adquirir herramientas para desenvolverse en un rubro completamente diferente al deportivo. Su participación fue creciendo con el tiempo, acompañando el desarrollo del negocio familiar.

Según expresó el propio ex futbolista, se trata de una actividad que le genera interés y compromiso. “Es un rubro que me interesa mucho y a partir de mi involucramiento, fui logrando objetivos personales y empresariales que hicieron crecer a ambos”, aseguró.

Desde entonces, se mantiene ligado a esta actividad, consolidando un camino fuera del fútbol. Su presente muestra una realidad distinta a la de sus años como jugador.