10 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Salió campeón en San Lorenzo, jugó en 10 clubes y hoy trabaja en un frigorífico: de quién se trata

El ex defensor construyó un camino fuera del deporte profesional. Su presente está ligado a un emprendimiento familiar.

Por
Al dejar la actividad

Al dejar la actividad, decidió enfocarse en un emprendimiento completamente distinto al fútbol.

Redes sociales
  • Integró el plantel campeón internacional de San Lorenzo a comienzos de los 2000
  • Desarrolló una carrera extensa con pasos por Argentina, Brasil, México y Europa
  • Tras el retiro, se volcó a una actividad familiar alejada del deporte profesional
  • Su presente laboral está vinculado a la producción y comercialización en un frigorífico

Diego "Coco" Capria es recordado por su paso por San Lorenzo de Almagro, donde formó parte de un equipo que logró un título internacional a comienzos de los 2000. Su trayectoria dentro del fútbol incluyó experiencias en distintos países y clubes, lo que le permitió construir un recorrido amplio dentro del profesionalismo. Con el paso del tiempo, su nombre quedó asociado a ese plantel dirigido por Manuel Pellegrini. Esa etapa marcó uno de los momentos más destacados de su carrera.

Silva, campeón con Platense del Apertura 2025.
Te puede interesar:

Silva, de cara al debut en la Copa Libertadores: "Queremos seguir escribiendo la historia de Platense"

Antes de consolidarse en el Ciclón, inició su camino en Estudiantes de La Plata, donde se formó desde las divisiones juveniles. Luego sumó experiencia en otros equipos del fútbol argentino, lo que le permitió ganar continuidad. También tuvo un paso por Racing Club, donde fue dirigido por Gustavo Costas.

Luego de su etapa más recordada en el fútbol argentino, su carrera continuó con experiencias en el exterior. Pasó por el fútbol brasileño y luego tuvo oportunidades tanto en México como en Europa. Estos movimientos le permitieron ampliar su trayectoria y sumar nuevos desafíos dentro del deporte. Pese a eso, su historia tomó un rumbo diferente una vez finalizada su etapa como jugador profesional.

Al dejar la actividad, decidió enfocarse en un emprendimiento completamente distinto al fútbol. Se integró a un negocio familiar vinculado a la industria alimenticia.

Diego Capria

El paso de Diego "Coco" Capria por el fútbol

La carrera de Diego "Coco" Capria comenzó en 1993 con su debut en Estudiantes de La Plata, institución en la que se formó desde los 15 años. Luego continuó su recorrido en el fútbol argentino y en 1997 se sumó a Racing Club, donde permaneció hasta 1999. Durante ese período fue dirigido por Gustavo Costas, entre otros entrenadores.

En el año 2000 dio el salto al exterior al incorporarse al Atlético Mineiro. Un año más tarde llegó a San Lorenzo de Almagro, donde integró el equipo conducido por Manuel Pellegrini. En ese club consiguió la Copa Mercosur 2002, uno de los logros más importantes de su carrera profesional.

Después de ese título, fue transferido al Querétaro FC, donde jugó entre 2002 y 2003. Luego regresó a San Lorenzo. En 2004 continuó su carrera en el FC Zürich, donde obtuvo la Copa Suiza en 2005, sumando otro título a su trayectoria.

A lo largo de su recorrido profesional, pasó por más de diez clubes en distintos países. Finalmente, luego de varios años de actividad, decidió poner fin a su etapa como jugador. Ese cierre dio paso a una nueva etapa completamente distinta.

Diego Capria

Su vida después del retiro

Luego de retirarse en 2006, Diego "Coco" Capria se incorporó al frigorífico familiar San Antonio, un emprendimiento iniciado por su padre. El establecimiento cuenta con un predio de 2,5 hectáreas y alrededor de 1200 metros cubiertos.

Para adaptarse a este nuevo ámbito, realizó capacitaciones vinculadas al liderazgo y la gestión empresarial. Este proceso le permitió adquirir herramientas para desenvolverse en un rubro completamente diferente al deportivo. Su participación fue creciendo con el tiempo, acompañando el desarrollo del negocio familiar.

Según expresó el propio ex futbolista, se trata de una actividad que le genera interés y compromiso. “Es un rubro que me interesa mucho y a partir de mi involucramiento, fui logrando objetivos personales y empresariales que hicieron crecer a ambos”, aseguró.

Desde entonces, se mantiene ligado a esta actividad, consolidando un camino fuera del fútbol. Su presente muestra una realidad distinta a la de sus años como jugador.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Manuel Insaurralde desató la locura de los hinchas al inicio del partido.
play

San Lorenzo pegó de entrada y le ganó 1-0 a Estudiantes en un partidazo en Viernes Santo

Lautaro Martínez, lesionado.

Alerta en la Selección: Lautaro Martínez sufrió una lesión muscular a poco del inicio del Mundial 2026

La agenda de los equipos nacionales en la Libertadores.

Para agendar: cuándo vuelven a jugar los equipos argentinos por la Libertadores y la Sudamericana

Uno de los goles más recordados en Superclásicos.
play

Maradona eterno: se cumplen 45 años del golazo al Pato Fillol en Boca-River

Gabriel Alfredo Acosta Navas, líder de la barra Los Kuervos, seguidores del Junior de Barranquilla.

Video: el estremecedor asesinato de un hincha de Junior tras un partido de Copa Libertadores

Miguel Ángel Russo junto a su hijo Ignacio.

El conmovedor mensaje de Nacho Russo por el cumpleaños de su padre: "Te extraño cada vez un poco más"

Rating Cero

Yanina Latorre no se guardó nada y apuntó contra Denise Dumas.

Yanina Latorre apuntó contra Denise Dumas: "Con esa cara de buena es malísima"

El actor continuó desarrollando su carrera con una perspectiva más introspectiva.

El impresionante cambio de un reconocido actor de Crepúsculo: cómo está a sus 52 años

Ian Lucas será conductor en Telefe.

Ian Lucas se sumará a la conducción de Por el Mundo con Marley

Occhiato lo dejó sin palabras a Migue Granados.

Nicolás Occhiato le respondió a Migue Granados tras sus críticas: "Que se ponga a laburar"

El reparto de la serie belga Mar de fondo (Knokke Off), que es tendencia en Netflix, está encabezado por jóvenes talentos europeos.
play

Mar de Fondo tiene su nueva temporada en Netflix con más misterios y dramas: de qué se trata

La segunda será Finn Jones como Danny Rand o Iron Fist, un monje budista multimillonario que puede aumentar su fuerza a niveles sobrehumanos y que tuvo su propia serie en Disney Plus.

Jessica Jones se reencontrará con dos héroes de Marvel en Daredevil: Born Again 3

últimas noticias

Conmoción por la muerte de Ángel: la principal hipótesis de los fiscales

Conmoción por la muerte de Ángel: la principal hipótesis de los fiscales

Hace 6 minutos
La empresa HIF Global busca instalar una refinería en Paysandú. 

Planta de metanol en Paysandú: avanza la demanda y la Justicia dispuso medidas de prueba

Hace 11 minutos
Zazza, el YouTuber centrado en la polémica.

Acusan a Zazza, un famoso youtuber italiano, de exponer a una familia en Brasil: padre e hija están desaparecidas

Hace 38 minutos
play
La NASA transmitirá el amerizaje en vivo. 

Misión Artemis 2 de la NASA regresa a la Tierra: cómo seguir en vivo el amerizaje

Hace 41 minutos
Lautaro Martínez, lesionado.

Alerta en la Selección: Lautaro Martínez sufrió una lesión muscular a poco del inicio del Mundial 2026

Hace 1 hora