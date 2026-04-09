9 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Polémica por la expulsión de Martínez Quarta: qué dice el reglamento sobre la "situación manifiesta de gol"

El Millonario debutó en la Copa Sudamericana e igualó 1 a 1, quedó condicionado a lo largo del partido, ya que el defensor vio la roja a los 4 minutos del inicio del partido.

Por
Pese a haberse quedado con 10 jugadores a los 4 minutos

Pese a haberse quedado con 10 jugadores a los 4 minutos, River se puso en venetaja en el marcador, pero terminó igualando 1 a 1

El debut de River en la Copa Sudamericana frente a Blooming quedó envuelto por la polémica y temprana expulsión del defensor Lucas Martínez Quarta, lo que condicionó el resto del encuentro, en el que el Millonario jugó con 10 jugadores casi los 90 minutos. ¿Qué dice el reglamento?

River empató con Blooming en el primer encuentro de la Copa Sudamericana 2026. 
Te puede interesar:

Tras el empate ante Blooming, cuándo vuelve a jugar River por la Sudamericana

A los cuatro minutos de haber iniciado el partido, el conjunto boliviano hizo una rápida contra con un pelotazo largo desde su propia área que dejó casi mano a mano a Bayron Garcés con el arquero Santiago Beltrán. Sin embargo, el capitán del conjunto de Núñez derribó al delantero y el árbitro José Rojas Noguera le mostró la tarjeta roja.

Tras revisar que el delantero local no estaba adelantado, la intervención del VAR fue determinante para evaluar la gravedad de la falta: en este caso, se cobró “una infracción que evita una ocasión manifiesta de gol”, es decir, sin discusión derivó en la expulsión del jugador.

A raíz de ello, Eduardo “Chacho” Coudet debió rearmar la defensa y le dio minutos a Germán Pezzella, quien volvió a las canchas con la camiseta de River tras ocho meses de inactividad, tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Embed

Cuáles son las situaciones para considerar una “ocasión manifiesta de gol”

De acuerdo al reglamento de la IFAB, existen 4 situaciones simultáneamente que deben tenerse en cuenta en criterios:

  • Distancia a la portería: la acción se desarrolla en una zona cercana al arco, con una probabilidad concreta de definición.
  • Dirección de la jugada: el atacante avanza con dirección directa hacia la portería rival, sin desvíos ni condicionamientos.
  • Control o posibilidad de controlar el balón: el atacante tiene dominio o una altísima probabilidad de hacerse con el balón en ventaja.
  • Número y posición de los defensores: no debe haber otros defensores en condiciones reales de intervenir antes de que se concrete la jugada.

El duro análisis de Coudet tras el empate en Sudamericana: “Condicionó todo”

River igualó 1 a 1 ante Blooming en la primera fecha de la Copa Sudamericana, jugando gran parte del encuentro con un jugador menos. Pese a ello, el Millonario logró ponerse en ventaja en la primera etapa con gol de Sebastián Driussi, pero en la segunda etapa los locales lograron la igualdad final.

Tras el encuentro y en conferencia de prensa, Eduardo “Chacho” Coudet reconoció que fue “un partido complicado para nosotros” ya que, a partir de la expulsión temprana, “nos modificó el 100% de nuestra planificación”. “Creo que nos llevamos el punto como lo más valioso de la noche”, analizó.

“Había mucho para cambiar, fue partido accidentado para nosotros de principio a fin. No nos gusta empatar, pero en un partido así, ya desde el vamos, un plan de juego se te derrumba”, dejó en claro el entrenador del Millonario.

Ya pensando en la seguidilla de partidos que deberá afrontar el conjunto riverplatense, el entrenador reconoció que “seguramente haya rotación en los próximos partidos”. “Vamos a ver cómo estamos, la intención era repetir cosas buenas hoy, pero cambió todo. Es difícil si tenés fecha entre semana del torneo local”, concluyó.

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

River ya se prepara para su siguiente partido.

Cuándo vuelve a jugar River tras el empate con Blooming

Driussi metió el gol y salió en el entretiempo.
play

River rescató un empate ante Blooming en Bolivia tras jugar casi todo el partido con diez

Tras el retiro, atravesó un proceso personal complejo que logró superar

El futbolista que pasó por River y Boca y luchó contra una fuerte depresión

River jugará en Santa Cruz de la Sierra frentre a Blooming desde las 21.30

River pone primera en la Sudamericana ante Blooming en Bolivia

river debuta en la sudamericana: el antecedente que quiere replicar coudet, una decada mas tarde

River debuta en la Sudamericana: el antecedente que quiere replicar Coudet, una década más tarde

Álvarez como punto de partida y regreso en la vida de Leonardo Talamonti.

El exfutbolista de River que hoy atiende una ferretería: cómo fue su carrera

Rating Cero

Así, se consolida como una obra que combina la esencia del western con una sensibilidad contemporánea que conecta con las audiencias actuales.
play

Este western de Netflix se estrenó este mes y con su drama está siendo lo más visto del momento: cuál es

La presencia de ambos promete un equilibrio entre energía fresca y un componente nostálgico que conecta con los seguidores de larga data.

Esta serie de Marvel sorprendió a todos y ya confirmó que tendrá su segunda temporada: cuál es

Zendaya y Robert Pattinson interpretan a Emma y Charlie, una pareja que experimentan problemas previo a su casamiento.

¿La mejor del año? Cómo es El Drama, la nueva película protagonizada por Robert Pattinson y Zendaya

Andrea del Boca abandonó Gran Hermano tras una fuerte caída.

¿Hay reemplazo definido? Se filtró la decisión de Gran Hermano tras la salida de Andrea del Boca

Vuelve un clásico de la pantalla argentina.
play

Vuelve TVR a C5N: humor, archivos y grandes figuras con Juan Di Natale y Carolina Papaleo

La periodista insinuó que la producción manipula el contenido según quién sea el protagonista.

Carmiña no para: la expulsada de Gran Hermano por dichos racistas destrozó a Andrea del Boca

últimas noticias

Abrazo solidario al Servicio Meteorológico Nacional ante la amenaza de 240 despidos

Abrazo solidario al Servicio Meteorológico Nacional ante la amenaza de 240 despidos

Hace 10 minutos
Axel Kicillof presentará su espacio político en la UBA y se proyecta hacia las presidenciales del 2027

Kicillof presentará su espacio político en la UBA y se proyecta hacia las presidenciales del 2027

Hace 20 minutos
play

La Secretaría de Transporte multará a las empresas de colectivos que reduzcan el servicio

Hace 26 minutos
Le harán un homenaje al papa Francisco.

Llega el Padre Guilherme a Argentina, el cura DJ que hará un homenaje gratuito a Francisco en Plaza de Mayo

Hace 29 minutos
play
Así, se consolida como una obra que combina la esencia del western con una sensibilidad contemporánea que conecta con las audiencias actuales.

Este western de Netflix se estrenó este mes y con su drama está siendo lo más visto del momento: cuál es

Hace 31 minutos