Polémica por la expulsión de Martínez Quarta: qué dice el reglamento sobre la "situación manifiesta de gol"

El Millonario debutó en la Copa Sudamericana e igualó 1 a 1, quedó condicionado a lo largo del partido, ya que el defensor vio la roja a los 4 minutos del inicio del partido.

Pese a haberse quedado con 10 jugadores a los 4 minutos, River se puso en venetaja en el marcador, pero terminó igualando 1 a 1

El debut de River en la Copa Sudamericana frente a Blooming quedó envuelto por la polémica y temprana expulsión del defensor Lucas Martínez Quarta, lo que condicionó el resto del encuentro, en el que el Millonario jugó con 10 jugadores casi los 90 minutos. ¿Qué dice el reglamento?

A los cuatro minutos de haber iniciado el partido, el conjunto boliviano hizo una rápida contra con un pelotazo largo desde su propia área que dejó casi mano a mano a Bayron Garcés con el arquero Santiago Beltrán . Sin embargo, el capitán del conjunto de Núñez derribó al delantero y el árbitro José Rojas Noguera le mostró la tarjeta roja.

Tras revisar que el delantero local no estaba adelantado, la intervención del VAR fue determinante para evaluar la gravedad de la falta: en este caso, se cobró “una infracción que evita una ocasión manifiesta de gol” , es decir, sin discusión derivó en la expulsión del jugador.

A raíz de ello, Eduardo “Chacho” Coudet debió rearmar la defensa y le dio minutos a Germán Pezzella, quien volvió a las canchas con la camiseta de River tras ocho meses de inactividad, tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

De acuerdo al reglamento de la IFAB, existen 4 situaciones simultáneamente que deben tenerse en cuenta en criterios :

EXPULSADO MARTÍNEZ QUARTA AL MINUTO 4 El capitán de River recibió la tarjeta roja tras la revisión del VAR, donde indicó que Bayron Garcés no estaba fuera de juego. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS - #Sudamericana pic.twitter.com/QqT4mhgBiV

Distancia a la portería: la acción se desarrolla en una zona cercana al arco, con una probabilidad concreta de definición.

la acción se desarrolla en una zona cercana al arco, con una probabilidad concreta de definición. Dirección de la jugada: el atacante avanza con dirección directa hacia la portería rival, sin desvíos ni condicionamientos.

el atacante avanza con dirección directa hacia la portería rival, sin desvíos ni condicionamientos. Control o posibilidad de controlar el balón: el atacante tiene dominio o una altísima probabilidad de hacerse con el balón en ventaja.

el atacante tiene dominio o una altísima probabilidad de hacerse con el balón en ventaja. Número y posición de los defensores: no debe haber otros defensores en condiciones reales de intervenir antes de que se concrete la jugada.

El duro análisis de Coudet tras el empate en Sudamericana: “Condicionó todo”

River igualó 1 a 1 ante Blooming en la primera fecha de la Copa Sudamericana, jugando gran parte del encuentro con un jugador menos. Pese a ello, el Millonario logró ponerse en ventaja en la primera etapa con gol de Sebastián Driussi, pero en la segunda etapa los locales lograron la igualdad final.

Tras el encuentro y en conferencia de prensa, Eduardo “Chacho” Coudet reconoció que fue “un partido complicado para nosotros” ya que, a partir de la expulsión temprana, “nos modificó el 100% de nuestra planificación”. “Creo que nos llevamos el punto como lo más valioso de la noche”, analizó.

“Había mucho para cambiar, fue partido accidentado para nosotros de principio a fin. No nos gusta empatar, pero en un partido así, ya desde el vamos, un plan de juego se te derrumba”, dejó en claro el entrenador del Millonario.

Ya pensando en la seguidilla de partidos que deberá afrontar el conjunto riverplatense, el entrenador reconoció que “seguramente haya rotación en los próximos partidos”. “Vamos a ver cómo estamos, la intención era repetir cosas buenas hoy, pero cambió todo. Es difícil si tenés fecha entre semana del torneo local”, concluyó.